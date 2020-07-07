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Ekonomi

İSO’dan “beyaz altın” pamuk için acil 10 öneri

İstanbul Sanayi Odası (İSO), tarafından düzenlenen “Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı” sonrası hazırlanan raporda, Türkiye’nin pamukta dünyanın en etkili üreticisi olabilecek durumdayken gücünü yeteri kadar kullanamadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:44:00 -
İSO’dan “beyaz altın” pamuk için acil 10 öneri

Dünyadaki GDO’suz pamuğun yüzde 80’ine yakınını üreten Türkiye’nin pamuktaki gerilemenin önüne geçmesi ve dünya markası olması için aciliyeti ve etki gücü yüksek “10 politika önerisine” de raporda yer verildi.

Öneriler arasında, pamuğun stratejik ürün olması, verimle birlikte kaliteyi ve sürdürülebilirliği önceleyen, pamuğu alternatif ürünlere ve fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak bir destekleme sistemi oluşturulması, çiftçilerin; sulama, gübreleme, ilaçlama ve hasat konularında eğitilmesi ve bütün süreçlerde bilgilendirilmesi, üretim, hasat ve çırçırlama süreçlerinin modernize edilmesi, organik ve iyi pamuk üretiminin yaygınlaştırılması gibi konular yer aldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, “‘Beyaz altın’ olarak da adlandırılan pamuk için hazırladığımız rapordaki önerilerimizin ivedilikle uygulamaya alınması; üretim maliyetlerinin azalmasına, verimlilik, kalite ve katma değerin artmasına, ithalat ihtiyacının gerilemesine ve sektörün ülke ekonomisi ve ihracatına daha fazla katkı sağlamasına zemin hazırlayacak” dedi.

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