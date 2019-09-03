İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO)Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketlerinin Ağustos 2019 sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 46,7 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI, geçen ay 48 seviyesine yükseldi. Sektörün faaliyet koşullarında halen yavaşlamaya işaret etmekle birlikte Türkiye İmalat PMI, Temmuz 2018’den beri en yüksek düzeyde kaydedildi. Temmuzda 49,6 olarak gerçekleşen İSO İstanbul İmalat PMI ise ağustosta değişim göstermedi. IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni siparişlerde son 1,5 yılı aşkın dönemde gözlenen en ılımlı yavaşlamanın gerçekleşmesi, Türk firmalarında büyümeye dönüşün yakın olduğu yönünde iyimserliği destekliyor. Bu iyimserliğin işe alım planlarını da etkilediği ve üretimin önümüzdeki aylarda artacağına yönelik beklentilerin yansıması olarak imalatçıların istihdam düzeyini koruduğu görülüyor.”