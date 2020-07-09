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Ekonomi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 47.5’e yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziran ayında güçlü bir artışla 47.5 düzeyinde gerçekleşti ve Türk ihracatçılarının talep koşullarındaki daralmanın sonuna yaklaşıldığına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:50:00 -
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 47.5’e yükseldi

Dünyada birçok pazarda Covid-19 kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak başlayan toparlanma ile endeks, son dört ayın en yüksek düzeyinde kaydedildi. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Covid-19 kaynaklı daralmanın en sert kısmının geride kaldığı net bir şekilde hissedilirken, firmaların yeniden büyümeye geçişi değerlendirmeye başlayabilecekleri görülüyor” dedi. Harker, “Temel ihracat pazarlarının ya hızlı bir şekilde genişleme bölgesine geçmesi ya da dengelenmeye çok daha yakın hale gelmesi, Türk imalat sektörü ihracatçıları için pozitif bir gelişme oldu... Yılın ikinci yarısında ihracat talebinin belirgin bir şekilde toparlanma yoluna girmesi söz konusu olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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