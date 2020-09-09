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Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 52,4 oldu
Ekonomi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 52,4 oldu

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 52,4 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:39:00 -
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 52,4 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Temmuzda 53 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 52,4’e gerilese de ihracat ikliminde güçlü iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti.

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