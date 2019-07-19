İsmimin esmasının anlamı nedir? ismimin Esmaül Hüsna şifresi nedir?

İsimlerin esması çok önemli. İsminizin manevi olarak bir şifresi var. Bu şifrede de esmanız gizli. İsminizin Esma’ül Hüsnası hangisi? İsminin esmasının ne önemi var diye sorulmakta. Esmalar aslında bizim ismi azamımızdır. Hayatımızın yönlenmesinde Allah’ın izniyle çok faydalı ve etkilidirler. Çözemediğimiz pek çok sorunlarımız, tıkanıp kaldığımız bazı olaylarımız, Rabbimizin her Esmasının bir tecellisi vardır. Bu manevi tecellilerle o sorunları, o sıkıntıları o dertleri ve o zorlukları aşmada manevi tecellilerle sıkıntıları aşmada daha kolay olmakta. Dualarımızın kabulünde olsun, hayatımızıdaki pek çok kararlarda olsun isminizin esması çok önemlidir. Peki isminizin Esmaül Hüsna şifresi nedir? İsmimin Esmasının anlamı nedir? İsminin esması nasıl bulunur? İsmimin esması ne demek? Fatma isminin esması nedir? Emine isminin esması nedir, Hulya isminin esması nedir, Zehra isminin esması nedir, Medine isminin esması nedir? Elif isminin esması nedir? İşte ismimin esmasına karşılık gelen Esmaül Hüsna.

Ayşegül isminin esması nedir?

Ya Tevvab (C.C) : 409 kez her gün çekilecek.

Gülay isminin esması nedir?

Ya basıtü (C.C) 72 kez

Şükran isminin esması nedir?

Ya Baisu (C.C) 573 kez

Gülşen isminin esması nedir?

Ya Tevvab (C.C) 409 kez

Tuğçe isminin esması nedir?

Ya Darr (C. C) 1001 kez

Asuman isminin esması nedir?

Ya Afuvvü Ya Kayyumü (C.C) 156 kez

Şirin isminin esması nedir?

Ya Baisü (C. C) 573 kez

Filiz isminin esması nedir?

Ya Vasiü (C.C) 137 kez

Funda isminin esması nedir?

Ya Müheyminü (C.C) 145 kez

Gül isminin esması nedir?

Ya Mübdi (C.C) 56 kez

Vedat isminin esması nedir?

Ya Vacid (C.C) 14 kez

Hanife isminin esması nedir?

Ya Alimü (C.C) 150 kez

İlknur isminin esması nedir?

Ya Şehidü (C.C) 319 kez

Halil isminin esması nedir?

Ya Metekebbirü (C.C) 662 kez

Özgür isminin esması nedir?

Ya Kebirü (C.C) 232 kez

Hakan isminin esması nedir?

Ya Maniu (C.C) 161 kez

Rukiye isminin esması nedir?

Ya Rakibu (C.C) 312 kez

Esma isminin esması nedir?

Ya Muzillu (C.C) 773 kez

Nilüfer isminin esması nedir?

Ya Rafiu (C.C) 351 kez

Eda isminin esması nedir?

Ya Ahdu (C.C) 13 kez

Yasemin isminin esması nedir?

Ya Kuddüsü (C.C) 170 kez

Gülsüm isminin esması nedir?

Ya Maniu (C.C) 161 kez

İnci isminin esması nedir?

Ya Vekilü (C.C) 66 kez

Erhan isminin esması nedir?

Ya Muahhiru (C.C) 846 kez

Semih isminin esması nedir?

Ya Kaviyyu (C.C) 117 kez

İrfan isminin esması nedir?

Ya Tevvabu (C.C) 409 kez

Melih isminin esması nedir?

Ya Halimu (C.C) 88 kez

Fatih isminin esması nedir?

Ya Fettahu (C.C) 489 kez

Orhan isminin esması nedir?

Ya Muahhiru (C.C) 846 kez

İsmail isminin esması nedir?

Ya Malikel Mülk (C.C) 212 kez

Sedat isminin esması nedir?

Ya Kerimu (C.C) 270 kez

Recep isminin esması nedir?

Ya Cebbaru (C.C) 206 kez

Tayyip isminin esması nedir?

Ya Vedudu Ya Hadi (C.C) 20 kez

Sefine isminin esması nedir?

Ya Cabbar (C.C) 205 kez

Erencan isminin esması nedir?

Ya Kahhar (C.C) 305 kez

Ökkeş isminin esması nedir?

Er Rafi (C.C) 347 kez

Kusay isminin esması nedir?

Ya Cebbar (C.C) 207 kez

Sezen isminin esması nedir?

Ya Muizz Ya Kaviyy (C.C) 117 kez

Selcan isminin esması nedir?

Ya Müheymin (C.C) 144 kez

Sevde isminin esması nedir?

Ya Celil (C.C) 75 kez

Ahmet isminin esması nedir?

Ya Mücib (C.C) 55 kez

Tuğba isminin esması nedir?

El Azim (C.C) 1027 kez

Ömer isminin esması nedir?

Er Rezzak (C.C) 308 kez

Mehmet isminin esması nedir?

El Halim (C.C) 88 kez

Nurullah isminin esması nedir?

Eş Şehid (C.C) 319 kez

Yalçın isminin esması nedir?

El Adl (C.C) 104 kez

Lokman isminin esması nedir?

El Kebir (C.C) 232 kez

Murat isminin esması nedir?

Ya Nur (C.C) 256 kez

Uğur isminin esması nedir?

El Gaffar (C.C) 1281 kez

Yüksel isminin esması nedir?

El Muiyd (C.C) 124 kez