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İsmet Yılmaz'ın acı günü!

İstanbul'da dün kaldırıldığı hastanede vefat eden AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz'ın cenazesi, Sivas'ın Gürün ilçesinde defnedildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 19:42
İsmet Yılmaz'ın acı günü!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın annesi Turunç Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gürün'e getirildi.

AİLE KABRİSTANLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Yılmaz için Gürün Ulu Cami'de tören düzenlendi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Turunç'un cenazesi, Pınarönü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Yılmaz, defin töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Yılmaz ve aile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sivas Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bazı illerin valileri ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 19:42
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. İsmet Yılmaz

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