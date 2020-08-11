İsmail Saymaz'ın Muharrem İnce kulisi CHP'yi karıştıracak
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, CHP içerisinden Muharrem İnce'ye dava açılacağını söyledi.
CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından flaş bir bilgi paylaştı.
İsmail Saymaz, yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu öne sürülen Muharrem İnce'ye, CHP'li Tuncay Özkan tarafından bir dava açılacağını yazdı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içkili olduğu yönündeki iddiaların Tuncay Özkan tarafından ortaya atıldığını belirten Muharrem İnce'ye karşı dava sürecinin başlayacağı öğrenildi.
Son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Saymaz, "CHP’deki tartışma yargıya taşınıyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 'Benim seçim akşamı içkili olduğumu Özkan söyledi' sözlerinden ötürü Muharrem İnce’ye bugün kişilik haklarına saldırı ve iftira suçundan tazminat davası açıyor' dedi.
Muharrem İnce'nin yeni oluşum iddiaları sonrası kendisi hakkında dava açılması zamanlama olarak manidar bulundu.