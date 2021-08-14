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Medya İsmail Saymaz'dan yeni rezillik! Afetzedelere yardım ve dini inançla dalga geçti
Medya

İsmail Saymaz'dan yeni rezillik! Afetzedelere yardım ve dini inançla dalga geçti

Halk TV'de Karadeniz'deki sel felaketiyle ilgili hükümeti hedef alan İsmail Saymaz, afetzedelere yapılan yardım ve dini inançla dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 01:42:00 - 2021-08-14 01:51:53

yeniakit.com.tr

Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel meydana geldi. Türkiye'yi kahreden sel felaketinde can kaybı 38'e yükselirken kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor.

Tüm Türkiye, Batı Karadeniz'deki sel felaketi için seferber olurken İsmail Saymaz katıldığı televizyon programında tepki çeken ifadeler kullandı.

İsmail Saymaz dalga geçti

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu "Perdenin Önü Arkası" programına katılan İsmail Saymaz, yangın ve selle cansiperane mücadele eden hükümeti hedef alırken dini inançla ve afetzedelere yapılan yardımla dalga geçti

İslamiyet aleyhine açıklamalarıyla bilinen İsmail Saymaz, "İroni yapmak istemiyorum da hakikaten ahirette iman, dünyada IBAN gibi bir vaziyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda aciz göstermek için önce bot hesaplardan açılan daha sonra Türkiye'de bazı ünlü isimlerin paylaştığı 'Help Turkey' etiketini savunan Saymaz, açıklamasının devamında tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'yi yardıma muhtaç hale getiren tam da bu beceriksiz zihniyet. Türkiye yardıma muhtaç hale geldi ve haklı olarak insanlar Help Turkey dedi ve ona cevap olarak da Strong Türkey dediler. Güçlü Türkiye öyle mi? Bakın elinizdeki uçakları küf bağlattınız. Ve şimdi de o sanatçıları "Help Turkey" diye kampanya yürüttükleri için neredeyse ajanlıkla suçlayacaksın, Türkiye'ye ihanetle suçlayacaksın üzerinden bir hafta geçmeyecek Sinop'u Bartın'ı Kastamonu'yu sel basacak arkasından IBAN kampanyası başlatacaksın. İroni yapmak istemiyorum da hakikaten ahirette iman, dünyada IBAN gibi bir vaziyetle karşı karşıyayız.

 

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