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Gündem İsmail Saymaz'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili samimi itiraflar
Gündem

İsmail Saymaz'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili samimi itiraflar

Adem Metan'ın 'Peki Ya Sonra?' kanalına konuk olan İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 00:11:00 -
İsmail Saymaz'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili samimi itiraflar

İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu uzun zamandır İçişleri Bakanlığı personelinin kendini en yakın gördüğü bakanlar arasında yer alıyor." dedi.

Adem Metan’ın ‘Ya Sonra?’ isimli Youtube kanalına katılan İsmail Saymaz, Süleyman Soylu ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

‘Süleyman Soylu şakaya gelmez’

İsmail Saymaz, ‘Süleyman Soylu ile şakalaştınız mı?’ sorusuna ‘Süleyman Soylu şakaya gelmez’ şeklinde espiri ile karşılık verdi.

İsmail Saymaz'dan samimi itiraf

Soylu’nun motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyen İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:

Süleyman Soylu uzun zamandır İçişleri Bakanlığı personelinin kendini en yakın gördüğü bakanlar arasında yer alıyor. Süleyman Soylu’yu bıraksan gündüz polisle devreye gezer, gece askerle operasyona katılır, gece yarısı bekçilerle kapıları kollar. Öyle bir motivasyonu var.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı personeli nezdinde; Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personeli nezdinde kabul gören insanlar.

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