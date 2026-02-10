İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediyesinden istifa eden Mesut Özarslan'a yönelik küfür ve hakaret içerikli mesajları tartışma konusu oldu. Halk TV yayınında, CHP Başkanının küfürlü ifadelerinin yanlış olduğunu söyleyen İsmail Saymaz'a, gazeteci İbrahim Kahveci'den sert tepki geldi. İşte detaylar...

Öyle ki bir grup Özgür Özel'i desteklerken, bir başka grup da tepkilerle karşıladı. Konu Halk TV canlı yayınında masaya yatırılırken adeta bir tartışma ortamı oluştu. Gazeteci İsmail Saymaz ve İbrahim kahveci, tartışmanın tarafları.

Saymaz, Özgür Özel'in ifadelerini yanlış bulduğunu söylerken, karşı tarafta nabızlar yükseldi.

"MESAJI YANLIŞ DEDİN, İKTİDAR MEDYASINI ONAYLADIN"

İbrahim Kahveci, "Özgür Özel'in mesajlaşmasını yanlış dedin ya, bunu bugün dediğin zaman iktidar medyasını onaylamış gibi oluyorsun" şeklinde yorum yaptı. İsmail Saymaz ise, "Orasının öyle yazması benim görüşümü sınırlar mı ya?" diyerek açıkladı.

Kahveci, "İktidar medyası Özgür Özel küfretti diye bütün manşetleri atmış. Ben bugün hiçbir şey demem onun için bu konuda." dedi.

"BU ŞEKİLDE DİYALOĞA GİRMEMELİYDİ"

İsmail Saymaz ise son olarak "Ben iktidar medyasının hangi manşeti attığına göre dünya görüşümü oluşturacak değilim. Özgür Özel bu şekilde diyaloğa girmemeliydi." değerlendirmesinde bulundu.