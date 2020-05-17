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Gündem

İsmail Küçükkaya bile isyan etti! Canlı yayında olay sözler

İsmail Küçükkaya gibi radikal bir CHP'li bile, muhalefetin Selçuk Bayraktar'a yönelik tutumuna isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:24:00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na (T3 Vakfı) bağış ve tahsis yapıldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, iddiaları yalanlamış, İBB'yi konu hakkında açıklama yapmaya, yalana ortaklık etmemeye davet etmişti.

Bayraktar'ın bu çağrılarına İBB'den cevap gelmeyince de vakıf, belediye ile olan protokolü tek taraflı olarak feshetmişti.

FOX TV'de Çalar Saat isimli sabah programını sunan CHP’li gazeteci İsmail Küçükkaya konuyu programına taşıyarak, konu hakkında yorum yaptı.

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Yorumlar

Kanuni

Fırçayı yersin, yüz seksen derece dönersin, daha doğrusu döndürülürsün. Yaz tahtaya bir daha.......
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