İsmail Kartal'ın Mesut Özil planı belli oldu

Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan toplayan ve lig ikinciliği için kritik Konyaspor mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe'de Mesut Özil'e planı ortaya çıktı.

Süper Lig’de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe bu hafta oynanacak kritik Konyaspor maçının planlarını hazırlıyor. Son 5 lig maçında 13 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil’den faydalanmak istiyor.

Alanyaspor deplasmanında attığı gol ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Özil’in mevkii bozulmayacak. Tecrübeli yıldız yeniden oyunun merkezinde olacak.

Özil’in arkasında artık uyumla oynayan ve istikrar yakalayan Crespo-Zajc ikilisi orta sahada güven veriyor. Crespo-Zajc ikilisi sayesinde Mesut Özil ön tarafta daha rahat oynuyor. Orta sahada savunmanın dirençli olması ünlü futbolcunun hücum hattında daha rahat ve daha verimli oynamasını sağlıyor.

Takımın kanatlarında da Rossi ve İrfan Can’ın olması bekleniyor. Cezası biten İrfan Can’ın Konyaspor karşısında sağ kanatta, geçen hafta Alanyaspor maçında sahanın yıldızlarından olan Rossi’nin de sol kanatta yer alması düşünülüyor.

Mesut Özil’in oyun içerisinde Rossi ve İrfan Can’la da iyi iletişim kurması bir diğer artı güç olarak görülüyor.

Kaynak: Skorer