İsmail Demir'den heyecanlandıran paylaşım
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli torpido AKYA'nın bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğinin müjdesini verdi.
Türkiye yerli ve milli savunma sanayisinde başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Ağır Sınıf Torpido AKYA"nın bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğinin müjdesini verdi.
Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Milli Ağır Sınıf Torpidomuz AKYA’da bir kilometretaşını daha geride bıraktık. TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA’yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz."