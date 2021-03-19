İsmail Demir: Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk SİHA'larının kalite-fiyat ilişkisi bakımından dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Fransız Haber Ajansı (AFP) Türkiye’nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Suriye, Libya ve Azerbaycan’da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye’nin SİHA’ların ihracatı için burada gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiği yorumunu yaptı.

Haber analizde, askeri boyuta ilave olarak SİHA’ların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dış politikada giderek daha iddialı bir hale gelen etki alanlarını genişletme girişimlerine destek adına baskı unsuru olarak görüldüğü ifade edildi.

Türkiye’nin sön dönemde Suriye, Libya ve Azerbaycan’da SİHA’ları etkin bir şekilde kullandığı kaydedilirken, bu araçların geniş çaplı ihracatının planlandığı bildirildi.

"Kalite-fiyat ilişkisinde dünyanın en iyisi"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada çok farklı SİHA var ancak, fiyat ve özellikleri, bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor. Bizim özelliklerimize sahip olup, diğer ülkelerde üretilenlerin fiyatları neredeyse iki misli daha fazla.” dedi.

Demir, “Dünyada lider olabileceğimiz veya yeni teknolojilerin öncüsü olabileceğimiz bu alana girmek istedik, SİHA’larımız bunun için mükemmel ”diyerek görüşlerini özetledi.

Tunus ile 80 milyon dolarlık SİHA anlaşması

Türkiye’den üretilen SİHA’ların 2016 yılından bu yana PKK ile mücadelede de kullanıldığını hatırlatan AFP, Türkiye’nin Tunus’a aralık ayında 80 milyon dolar değerinde "Anka" adı verilen SİHA’ların satışı için anlaşma imzaladığını, yine bu SİHA’ların "Bayraktar TB2" adını taşıyan farklı modelinin ise daha önce Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’a satıldığını kaydetti.

Türk SİHA'larına ilgi artıyor

Demir, Asya’nın doğusu ve güneyindeki ülkelerle, Ortadoğu ülkelerinin ve hatta bazı Avrupa ülkelerinin Türk SİHA’ları ile yakından ilgilendiğini ve temsilcilerini görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gönderdiklerini bildirdi.

ABD’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye için aldığı yaptırım kararı listesinde Demir’in de isminin yer aldığı kaydedilen analizde, Demir’in bu yaptırımları etkisinin sınırlı olacağı ve savunma sanayi alanında önemli başarılara imza atan Türkiye’yi engellemeye çalışanların olduğu yolundaki görüşlere de yer verildi.

"Türkiye'nin Pakistan'a ATAK helikopter satışı ABD engelini aşamıyor"

Öte yandan Türkiye ile Pakistan arasında yapılan ancak ABD yaptırımları nedeniyle gerçekleşmeyen 1.5 milyar dolarlık ATAK helikopteri satışında Ankara'ya 6 ay daha ek süre tanındığı ileri sürüldü.

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar 2018'de atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı için ilk adım atılmıştı. Ancak satış anlaşmasının üzerinden 2 yıldan uzun bir süre geçmesine karşın çift motorlu helikopter ihracatı için ABD ile Türkiye arasında yaşanan politik anlaşmazlığın çözülmesi bekleniyor.