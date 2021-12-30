  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Demir, müjdeyi 'hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: ATAK helikopteri teslimatını gerçekleştirdik
Gündem

İsmail Demir, müjdeyi 'hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: ATAK helikopteri teslimatını gerçekleştirdik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik" açıklamasıyla müjdeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 20:09:00 -

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter'dan paylaşımda bulunan İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na TUSAS üretimi T129 ATAK helikopterinin teslimatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İşte Demir'in o açıklaması:

"Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay