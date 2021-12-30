İsmail Demir, müjdeyi 'hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: ATAK helikopteri teslimatını gerçekleştirdik
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik" açıklamasıyla müjdeyi paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter'dan paylaşımda bulunan İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na TUSAS üretimi T129 ATAK helikopterinin teslimatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
İşte Demir'in o açıklaması:
"Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın"