  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İsmail Demir duyurdu: Türkiye'den kritik F-16 hamlesi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 13:38:00 -

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabe fotoğrafını yere seren şahıslar hakkında mahkemeden karar!
Gündem

Kabe fotoğrafını yere seren şahıslar hakkında mahkemeden karar!

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2..
Kaftancıoğlu
Siyaset

Kaftancıoğlu "acil" diyerek toplantı kararı aldı! İstanbul'da büyük kriz

"Liyakat" edebiyatı yapan CHP'nin İBB'deki işe alımlar için uyguladığı skandal uygulamanın ifşa olması üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan..
Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!
Gündem

Trump'ın ardından sıra Türkiye'ye geldi: Bakan Soylu'nun twitter paylaşımı engellendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kabe-i Muaazzama üzerinden çirkin bir provokasyona imza atan LGBTİ'li sapkınlara yönelik twitter paylaşım..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay