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Teknoloji İsmail Demir açıkladı: Testleri devam ediyor
Teknoloji

İsmail Demir açıkladı: Testleri devam ediyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bomba atış testlerinin sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:53:00 - 2020-09-12 13:56:48

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atışlı testleri devam eden ve F-16 savaş uçaklarının vurucu gücünü artıracak "Minyatür Bomba"nın yerli insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Minyatür Bomba'nın atışlı testlerinin devam ettiğini belirten Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bomba'yı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir metre kalınlığındaki betonu delebiliyor

Demir'in paylaştığı videoda yer alan bilgilere göre Minyatür Bomba INS/GPS güdümlü olarak geliştirildi ve kanatçık hareketleriyle güdüm kontrolü yapabiliyor. 100 kilometre maksimum menzili bulunan bomba 65 kilometre menzille 1 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor. Minyatür Bomba'nın, F-16'ların yanı sıra entegre edilmesi halinde İHA'ların vurucu gücünü de artırması hedefleniyor.

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