Son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin konuşurken bu süreçte destek ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalarda yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 çalışma kapasiteyle çalışan kafe, lokanta ve restoranlara destek ödemesi verileceğini belirtti.

Kabine Toplantısı'nın ardından kafe, lokanta ve restoran işletmecilerine müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu toplantının ardından kafe, lokanta ve restoran işletmecilerine 1500 TL destek ödemesi yapılacağını belirtmesi üzerine birçok işletme sahibi, söz konusu destek ödemesi için başvuruların ne zaman alınacağını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

İşletme sahiplerine 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?

1500 TL destek ödemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ve mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Kafeler, restoranlar ve lokantalar için koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışma izni getirilmişti. Bunun ardından bir de destek müjdesi verildi. Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek verileceğini açıkladı. Bunun üzerine birçok işletme sahibi, söz konusu destek ödemesi için başvuruların ne zaman alınacağını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ödeme başvuruları ne zaman?

1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılacağı tahmin ediliyor. Daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi bir açıklamanın yapılması üzerine belli olacak.