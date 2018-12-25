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İşlenmiş et zararlı mı?

İşlenmiş et nedir? İşlenmiş et zararlı mı? Tüketimi ne kadar olmalı? İşte işlenmiş et hakkında bilmeniz gerekenler...

25 Aralık 2018 Salı 00:22
İşlenmiş et zararlı mı?

İŞLENMİŞ ET NEDİR?

İşlenmiş et, raf ömrünü uzatmak ve lezzetini değiştirmek için koruyucular dâhil edilerek farklı yöntemlerle elde edilmiş salam, sosis, sucuk gibi et türevlerinin tamamıdır. Konserve ve paketlenmiş tüm etler, et sosları buna dahildir.

İşlenmiş etin zararı raf ömrünü uzatmak için içerisine eklenen kimyasallarla başlıyor, bu etler pişirilirken yüksek ısıya maruz kalan kimyasalların tamamen kansorojen halline dönüşmesiyle devam ediyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Örgütü, işlenmiş etleri plutonyum gibi radyoaktif maddeler ile aynı kategoriye yerleştiriyor. Aynı grubun içerisinde kömür, katani HIV gibi virüsler, hormonal ilaçlar, etanol de bulunuyor.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var ki; günlük sigara tüketimi, işlenmiş et tüketimine göre daha fazla zarar teşkil ediyor. Örgütün tahminlerine göre her yıl kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 34.000 kişinin bu hastalığa yakalanma nedeni işlenmiş et tüketiyor oluşu.

NE KADAR ET TÜKETMELİDİR?

Kırmızı et demir, çinko ve B12 Vitamini açısından en önemli kaynak. Birçok uzman haftada 2 gün 100 gram kırmızı et tüketiminin yeterli olduğu konusunda hem fikir. Fazla kırmızı et tüketimi kanser riskini %17 oranında arttırırken, kolestrolü de yükselttiği için dikkat edilmesi gereken bir konu.

Kırmızı et tüketimi konusunda doktorunuzdan kendinize uygun bir beslenme planı almalısınız.

Ayrıca kanserden korunmak için işlenmiş et tüketimini kesmenin yanında sigara kullanımını da yeniden gözden geçirmek, vücut ağırlığınızı dengelemelisiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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