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Spor İslami Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycan kick boksçular da yer alacak
Spor

İslami Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycan kick boksçular da yer alacak

09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisine Azerbaycan kick boksçuları da katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:24:00 -
İslami Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycan kick boksçular da yer alacak

 YENİ AKİT  ANKARA 

Halter müsabakası Azerbaycan milli kick boks takımının yılın ilk prestijli turnuvası İslami Dayanışma Oyunları’nda yapılacak. “Full kontakt” (full contact), “Lou kik” (low kick) və “Point faytinq” (point fighting) türleri olmak üzere yarışma 3 tür kick boks üzerine odaklanacak.

İlk iki türde müsabakalar ringde, nokta dövüşleri tatamide yapılacak. Erkeklerde “Full kontakt” ve “Lou kik” türlerinin her birinde 12 (51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 81 kg, 86 kg, 91 kg) , +91 kg), bayanlar 6 ağırlık kategorisinde (48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg) yarışacak. Point Fighting'e göre 9 erkek (57 kg, 63 kg, 69 kg, 74 kg, 79 kg, 84 kg, 89 kg, 94 kg, +94 kg) ve 5 kadın (50 kg, 55 kg, 60 kg), 65 kg, 70 kg).

Beşinci İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos 2022'de tarihlerinde gerçekleşecek. İslami Dayanışma oyunları kick boks müsabakaları 15-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Azerbaycan Kick Boks Federasyonu'nun bu müsabaka için milli takımı, Bakü'de yapılacak Cumhuriyet Şampiyonası'nın sonuçlarına göre belirlenecek.

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