İslam'da taşınması bile haram olan içkiyi helal para kazanmak isteyen taksiciye taşıtmak istedi! "Abla ben Müslümanım!" sözleriyle tepki gösterdi

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, taksici vatandaşın aracında içki taşıttırmak istediği bir kadınla tartıştığı görüntüler gündem oldu.

Taksiyle içki taşıtmak istedi, taksici itiraz etti

Taksiden inip içki almak için tekel bayine giden kadına tepki gösteren taksici, kendisini içki taşımak istemediğini ve tekel bayi önünde beklemeyeceğini söyledi. Taksicini ücretini ödeyemeyen kadın, üzerine bir de video kaydı alarak taksiciyi şikayet edeceğini belirtti.

İslam'da taşıması bile haram olan içkiyi zorla taşıtmak istedi

Taksici "Abla benim ücretimi ver, istediğin yerde çek. Ben tekel bayii önünde beklemiyorum. Bu kadar basit. Benim ücretimi veriyor musun vermiyor musun? Beni beklettiğin için ben de seni şikayet edeceğim." dedi.

Kadına tekel bayii önünde durmayacağını söyleyen ve buna rağmen içki almak için tekel bayii önünde durdurulan taksici, içki taşıyamayacağını daha önce belirttiğini kaydetti.

"Ben Müslümanım, o olmayabilir ya" tepkisi

Oradaki başka vatandaşın "Evine bırakacaksın hanımefendiyi" şeklindeki sözlerine cevap veren taksici, "Ben tekel bayii önünde durmayacağımı söyledim. Ben Müslümanım ya. O olmayabilir. Ben günaha giriyorum ya." cevabını verdi.

Sosyal medyadan destek yağdı

Sarhoş kafaların hassasiyetsiz tavırlarına tepki gösteren vatandaşlar, taksiciye destek verdi.