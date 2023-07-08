İslam'a aykırı diyerek güzellik salonlarını kapattılar
Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, ülkede güzellik salonlarının kapatılması kararına ilişkin bir açıklama yaptı.
Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, ülkede güzellik salonlarının kapatılması kararına dair açıklamada bulundu.
Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, güzellik salonlarına dair yasağa ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık Sözcüsü Muhammed Sadık Akif tarafından yapılan açıklamada, güzellik salonlarının kapatılmasının sebebinin İslam'a aykırı uygulamalar olduğu ifade edildi.
Akif, evliliklerde güzellik salonlarının masrafının damat tarafınca ödendiğini, bunun da evlilikleri zorlaştırdığını dile getirdi.
Bakanlık Sözcüsü Akif, güzellik salonlarındaki kaş şekillendirme, gerçek saçtan kaynak yapma, abdeste engel olacak derecede makyaj gibi işlemleri "İslam'a aykırı işler" olarak niteledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak: Mepa News