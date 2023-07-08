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Dünya İslam'a aykırı diyerek güzellik salonlarını kapattılar
Dünya

İslam'a aykırı diyerek güzellik salonlarını kapattılar

Yeniakit Publisher
2023-07-08 09:34:00 - 2023-07-08 09:36:52
İslam'a aykırı diyerek güzellik salonlarını kapattılar

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, ülkede güzellik salonlarının kapatılması kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, ülkede güzellik salonlarının kapatılması kararına dair açıklamada bulundu.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, güzellik salonlarına dair yasağa ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Muhammed Sadık Akif tarafından yapılan açıklamada, güzellik salonlarının kapatılmasının sebebinin İslam'a aykırı uygulamalar olduğu ifade edildi.

Akif, evliliklerde güzellik salonlarının masrafının damat tarafınca ödendiğini, bunun da evlilikleri zorlaştırdığını dile getirdi.

Bakanlık Sözcüsü Akif, güzellik salonlarındaki kaş şekillendirme, gerçek saçtan kaynak yapma, abdeste engel olacak derecede makyaj gibi işlemleri "İslam'a aykırı işler" olarak niteledi.
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Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Gültekin

Bu hassasiyette çirkinlik aranmamalıdır, bu salonlardaki çirkinliklere dikkat çekmek için bu kararın doğruluğuna inanıyoruz.

hasan

islama aykırı olmayan ne var zaten
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