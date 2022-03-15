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Spor Islam Slimani golleriyle Sporting'i sırtladı
Spor

Islam Slimani golleriyle Sporting'i sırtladı

Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani, ara transfer döneminde geri döndüğü Sporting'i sırtlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 02:49:00 -
Islam Slimani golleriyle Sporting'i sırtladı

Fenerbahçe'nin eski forveti Islam Slimani, ara transfer döneminde Sporting'e imza atmıştı.

6 yıl sonra Sporting'e geri dönen Slimani, yeşil-beyazlı formayla gollerine devam ediyor.

Sporting'in Morierense'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta perdeyi açan Islam Slimani, ligde çıktığı son 3 maçta 4 gol kaydetti. Ligde toplam 6 maçta süre alan Slimani ilk üç maçında sonradan oyuna girmiş ve skor katkısı sağlayamamıştı.

Sporting ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle kontratı gelecek sezon sonunda bitiyor.

Deplasmanda 2-0 kazanan Sporting puanını 64'e yükseltti. Yeşil beyazlılar lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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