İslam Memiş'ten yeni tahmin geldi: Elinde altın ve doları olanlar Bayram sonrası bunu yapsın

Altın yatırımcıları altında son dakika gelişmelerini yakından takip ederken aynı zamanda altın ve para piyasaları uzmanlarının yapmış oldukları tahmin ve önerileri de yakından takip ediyorlar. Son zamanlarda ekonomistler bu yılki tahminlerini düşürmeye başlarken 2024 yılı için altının değer kazanacağı yönünde tahminlerde bulunuyorlar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bayram sonrasında rekor altın tahmininde bulundu.

Ekonomist İslam Memiş altın için yeni bir tahminde bulundu. Şu sıralar 1500'ün üzerine çıkan altın ile ilgili gram altınının tercih edilmeyeceğini söyleyen Memiş altın ile ilgili öneri ve tahminlerini sıralamaya devam etti.

BANKALAR TESTTEN GEÇİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ABD'nin büyük bankalarının küresel piyasa şokuna karşı test edildiğini söyledi. Credit Susisse'in batması ve ABS tarafından satın alınma sürecinden de bahseden Memiş FED'in bu sonuçlarını piyasalar kapandıktan sonra açıklandığını söyledi. 2023 yılında tam 23 banka test edildi. 20196 yılında ise 100 miyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığı bulunan bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verme kararının alındığı biliniyor diyen Memiş açıklamalarına şöyle devam etti;

"2023 testleri, Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğu bilinmekte. Yüksek ve değişken faiz oranları, mortgage kredilerinin ödenmesinde soruna neden oluyor. İkinci bankacılık krizi yaşanması halinde hükümetin müdahale etmeyeceğini göreceğiz. Çünkü ABD'de küçük sermayeli zayıf şirketlerin ayıklanmasını istiyor. Küresel finansal piyasaların durumu zaten iyi değil. En küçük haber karşısında yatırımcı ürküyor, piyasaya satış geliyor." şeklinde ifadelere yer verdi.



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MUTLAKA PATLAK VERECEK

Ayrıca bu yılın kaçınılmaz iki sorununa değinen Memiş mortgage ve bankacılık krizinden de bahsetti. Şu anda idare edilse de bir yerden mutlaka patlak verecek diyen Memiş küresel borsalarda yılın ikinci yarısında sert satışların yaşanabileceğini dile getirdi. Bankacılık sektöründe hissesi olanların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÖNCE DOLARI BEKLEYİN

Gram altının rekor seviyelere ulaştığını dile getiren Memiş satın almayı düşünenlerin bu sevileri dikkate alması gerektiğini bildirdi. Dolarda düşüş beklenirken dolar euro paritesinde fırsat sunulabilecek bir düşüş yaşandığını söyleyen Memiş gram altının dolar TL kuru ile ilişkili olduğunu ve şu anda alım için uygun seviyelerde olmadığına dikkat çekti. Memiş dolar kurudaki düşüşün ardından gram altının da alım fırsatı sunabileceğini söyledi.

Piyasada her zaman fırsatların olacağını söyleyen Memiş gram altının ikinci bir zirveye doğru hareket ettiğini ve 1650 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini de açıkladı.