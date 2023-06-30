Necmettin Batırel'den altında olay lira çıkışı, yeni dolar öngörüsü: Dolar-TL’de yaz-kış farkı, son tahmin

1 gram altını olan bile kulak kesilsin! Piyasanın kurdu üzeri olur aşağısı olmaz diyerek gram altının 2500 TL olacağı tarihi verdi - Altın fiyatlarında baş döndüren yükseliş yaşanmaya devam ederken gözler ilerleyen günlere çevrilmişti.

Elinde altını olanlar yaşanan yükselişi sevinçle karşılarken altına yatırım yapmak istiyorum diyen kişiler kadar altın borcu olanlar ve bu yaz düğün planı olanlar altın fiyatlarında beklentileri araştırmaya başlarken altında yön merak konusu olmuştu. Fiyatlardaki dalgalanma yakından takip edilirken ünlü ekonomisti Necmettin Batırel altın fiyatı yorumları ile dikkat çekti. Altında yukarı yönlü çıkış beklediğini belirten Batırel yukarısı olur aşağısı olmaz diyerek yeni altın tahmini yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLUR, GRAM ALTIN BU YAZ KAÇ TL OLACAK, YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Dolar kuru ve altın fiyatları tahminleri ile adını duyuran Necmettin Batırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kripto paralarda yaşanan dalgalanmayı da değerlendirerek "Kripto paralardaki yoğunlaşma altının Haziran ayında sert düşüşüne yol açtı. 1910 dolarla dip yapan ons yaşanan son gelişmeler üzerine yeni haftaya 1928 dolarla başladı.

Uluslararası Finans Enstitüsüne göre ilk çeyrek sonunda küresel borçlar 305 trilyon dolarla rekor düzeye ulaşmış durumda. Hane halkı borçları 57.6; kamu borçları 85.7; banka borçları 69.8; finans dışı şirket borçları 91.9 trilyon dolar oldu. Şiddetli borç krizi doları ve altını güçlendirecek. Düşük küresel ekonomik büyüme, yüksek faiz oranları, önemli borç yükleri ve yüksek enflasyon krizi tetikleyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolar ve altın sistem tehdit altına girdikçe ve yeni bir para sistemi önerildiğinde değerini katlayacak.. Onsun uzun vadede önce 5 bin ardından 8 bin dolara yükseleceği tahminleri yapılıyor. Hisse senetlerinden kaçış hızlandıkça yani piyasalar eridikçe altının onsu 2023 Ekim ayına kadar 3 bin dolara ulaşacak diyenler var.. Hisse senedi piyasaları 1982’de başlayan 41 yıllık boğa hareketinin sonuna yaklaştı. ABD merkez bankası 2022 Haziran ayında yüzde 9,1 ile zirveye ulaşan yüksek enflasyonu durdurmak amacıyla faiz oranlarını 500 baz puan artırdı.

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ BEKLENTİSİ NE KADAR, EKİM AYI GRAM ALTIN TAHMİNİ KAÇ TL?

Ama yüksek faiz ekonomik büyümeyi sekteye uğrattı, işsizlik artıyor İmalat sektörü endeksi Haziran’da 46.3 ile hayal kırıklığı meydana getirdi. Resesyon kaygılarının arttığı ortamda hisse senetlerinde %80 düşüş bekleniyor. 26 Temmuz toplantısında faiz konusunda son nokta konulacak. Ama şurası bir gerçek ki, FED sıkılaştırma politikasında fazla ileri gitti. Ekim ayında altının onsu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.. önce 1950 doları aşacak, 1988 dolara ulaşacak. Bu seviyede güç topladıktan sonra 2020 ve 2050 ve 2070 dolar dirençlerini test edecek.

Önceki tarihi zirve olan 2070 dolar sıfır noktasıdır. Geçilirse 2100 – 2150 2200 dolar seviyeleri gündeme gelecek. Gram altın sırasıyla 1580, 1636 – 1677 – 1701 - 1800 – 2000 TL seviyelerini test edebilir. Bu rakamlar dolar 25 TL esas alınarak tesbit edilmiştir. Üzeri vardır, aşağısı yoktur. usakgundem'in derlediği haberde: Ons Ekim ayında 3 bin doları görürse gram altın 2500 lirayı aşar. Altınla yaptığım analiz tamamen şahsi çalışmamdır. Noktaları birleştirdiğim zaman ortaya çıkan sonucu yazdım. Takdir sizindir. Ama şurası bir gerçek ki, tarih boyunca altın yatırımcısına hep kazandıran bir varlık olmuştur" diyerek gram altının fiyatı için yeni rekor beklentisini 2 bin 500 TL olarak ilan etti.

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