İslam Memiş'ten 'rekor' uyarısı!

Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyledi.

"Baskılamanın sonuna geldik"

Memiş, “Yıl sonuna kadar altında yükseliş görülecektir. Yukarı yönlü ataklar devam edecektir. O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşların acele etmemesini tavsiye ediyorum. Altın fiyatları daha yeni yükseliş trendine başladı. 6 aydır bir baskılanma vardı. Bu baskılanmanın sonuna geldik. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altının ons fiyatındaki yükselişler gram altın fiyatına da yansıdı” dedi.

"Vatandaşlar alıma yöneldi"

Altın fiyatlarında altı aydır baskı olduğunu söyleyen Memiş, “Altının ons fiyatındaki hareketlerin pozitif yönde ilerlemesini bekliyorum. Son 6 aydır altın fiyatlarında yaşanan baskı yılın üçünü çeyreğinde hem merkez bankası hem de vatandaşlar alımlarını arttırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın üçüncü çeyreğinde 31 tonluk alım yaparken mücevherat ve işçilikli altın tarafında 11 tonluk altın talebi oluştu. Yastık altındaki altınlarda da ciddi bir alım oldu. Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi. 980 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın vatandaşları alıma yönlendirdi” ifadelerini kullandı.

"Yeni rekorlar bekliyoruz"

Gram altın fiyatlarının artmaya devam edeceğini söyleyen Memiş, “Gram altın 1030 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın/TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam ediyoruz. Özellikle 1060, 1090, 1150 lira gibi rakamları yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum.

"Altında bin liranın altı mümkün gibi durmuyor"

Gümüşte de aynı zamanda yükseliş devam ediyor. Özellikle altın alımı yapacak olan vatandaşların da acele etmesi gerekiyor. Çünkü altın fiyatlarında artık bin liranın altında bir seviye çok mümkün gibi durmuyor” sözlerine yer verdi.

"Gümüşte vatandaşlar acele etmeli"

Altın almaya gücü yetmeyen fakat yatırım yapmayı isteyenlere alternatifler sunan ekonomist, “Banka mevduatlarında da ciddi bir alım talebi oluştu. Banka mevduatlarında yüzde 70 civarında bir artış oldu. Altın yatırımı yapamayan yüksek bulan kişilerin gümüşe yönlenmesi gerekiyor. Onda da ciddi yükselişler bekliyoruz. Gümüşün gram fiyatı kapalı çarşıda 13 lira seviyesine yükselirken gümüşün ons fiyatı 21 -25 dolar seviyesinde. Burada da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini tahmin ediyorum” sözlerini kullandı.