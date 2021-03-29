İslam Memiş'ten dolar ve altın tahmini açıkladı

Altın ve para piyasalar analisti İslam Memiş'ten altın ve döviz alacak vatandaşlara altın değerinde uyarılar geldi. Bu günlerde al-sat yapmanın büyük risk olduğunu belirten İslam Memiş, "Karanlık bir tüneldeyiz. Tünelin ucu var mı, yok mu bilemiyoruz. Bu süreçte piyasalar sadece izlenir. Batmak isteyene masa hazır. Masaya oturmayın, batmayın. Batan geminin malları ucuz olur" dedi.

İslam Memiş bu haftaki yazısında, bugünlerde cevabı en çok merak edilen soruların 'döviz kurları yükselişini sürdürecek mi, gerilecek mi?', 'Merkez Bankası faiz indirir mi?', 'Sermaye kontrolü gelir mi?' olduğunu belirten Memiş yazısında altın ve döviz alacaklara uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş'in o uyarılarından satır başları...

Gerçekçi bir açıklama gelmez ise dolar 8.25'i görür

- Eğer ayağı yere basan, popülist olmayan, gerçekçi bir açıklama gelmez, önlem ve tedbir alınmaz ise yükselişlerin kısa vade için 8,15-8,25 liraya kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer kurdan vazgeçip faiz indirimi yapılırsa 8,58 lira, hiçbir şey yapmayıp izlemeye devam ederlerse 8,80’ne kadar da yolunun açık olduğunu görebiliriz.

Güçlü açıklamalar gelirse dolar 7.30'a gerileyebilir...

- Doların değer artışlarının önünün alınması zor. Ancak güçlü bir söylem, müdahale, kararlılık, swap anlaşması gibi olaylar gerçekleşirse kısa vade için 7,50-7,30 lira aralığına gerilememiz mümkün olacaktır. Benim kişisel değerlendirmem panik olmadan sakinliğini koruyan kısa vade için zarar etmez.

- Yaklaşık 5 haftadır dolar/TL kuru 6,90 liraya gerilediğinde, herkes dolar/TL kuru için 6,20-5,80 lira seviyesini, altının gram fiyatında 350 lira seviyesini telaffuz ettiğinde “Dolar, anavatanına geri dönüyor, dolar/TL kurunda tekrar 8,30 lira, altının gram fiyatında 540-560 lira aralığında bir fiyatlama görürsek şaşırmayalım, kimse açıkta kalmasın, döviz ihtiyacı olan dövizini, altın ihtiyacı olan altınını alsın” uyarılarım çok iyi bilinmektedir.

Yıl içinde gram altın 600 lira

- Kısa vade için normalleşme ancak orta ve uzun vade için rehavete kapılmamalı. Yıl içinde dolar/TL kurunda 9 lira, altının gram fiyatında 600 lira, gümüşün gram fiyatında 12 lira seviyeleri test edilirse kimse için sürpriz olmamalı.

TCMB, faiz indirimine gider mi?

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine getirilen Şahap Kavcıoğlu, şimdilik böyle bir sinyal vermedi. Kanaatim, ara bir toplantı veya Nisan ayı toplantısında bir faiz indirimi yapacağını tahmin ediyorum. Tabii bu karar da dolar/TL kuru üzerinde mutlaka oynaklığa neden olacaktır.

Sermaye kontrolü gelir mi?

- Sermaye kontrolleri uygulanır veya uygulanmaz demek çok keskin bir cevap olur. Bugünkü koşullarda ne olur ne de olmaz denmemeli. Bu hükümetin alacağı karar ve tedbirlere bağlı bir sürece bağlıdır. Gelecek günleri öngörmek artık imkansız olduğundan, kesin bir cevap vermekte imkansızdır. Kişiler, varlıklarını getiri ve götürü üzerinden iyi hesaplamalı, ona göre varlıklarına sahip çıkmalı ve karar vermeli.

İslam Memiş yazısını şöyle bitirdi:

Karanlık bir tüneldeyiz.

Tünelin ucu var mı, yok mu bilemiyoruz.

Bu süreçte piyasalar sadece izlenir.

Batmak isteyene masa hazır.

Masaya oturmayın, batmayın.

Batan geminin malları ucuz olur.

Malınızı ucuza sattırmayın, ucuz almaya bakın.

Kolay kazanan kolay kaybeder.

Hakkımızda hayırlısı!