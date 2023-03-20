İslam Memiş'ten dolar kuru için 25 lira açıklaması! Doları olanlar dikkat
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun orta vadede 24-25 lira seviyelerine yükseleceğini söyledi.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş bugün kaleme aldığı yazısında dolar kuruna yönelik düşüncesini paylaştı.
Türk lirasındaki değer kaybı nedeni ile durmadan artan doların daha da yükseleceğini belirten İslam Memiş yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Haftayı ekranlarda 19,01 lira, serbest piyasalarda 19,21 lira seviyesinden tamamlamıştı.
Ekranlarda 18,90-19,05 lira, serbest piyasalarda 19,20-19,30 lira aralığını takip edeceğim.
Orta vadede 24-25 lira öngörüm devam ediyor."
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