İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Gram altın 500 lira birden değişecek
Piyasa uzmanı İslam Memiş, elinde Türk lirası olanları uyarırken gram altınla ilgili yeni tahminini paylaştı. Memiş, 2500 lira civarında olan gram altının sene sonunda 3 bin lira olacağını ifade etti.
Yatırımcısının yüzünü güldüren altında yükseliş devam ederken piyasa uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları dikkat çekti.Memiş yıl sonu beklentisini de açıkladı.
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. 27 Mayıs 2024 gram altın 2.424, çeyrek altın 3.966, yarım altın 7.959, cumhuriyet altını 15.870 liradan alıcı buluyor.
Haftanın iyimser şekilde tamamlandığına dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti:
-1 kilogram altının değeri dolar bazlı 2710 dolar değer kaybetti.Gram altın geçtiğimiz hafta 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi.
-Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz. Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı.
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-Elinde TL olanlar altın pozisyonunu yüzde 50 kapatabilir. Yıl sonu 3000 dolar,3000 TL beklentim devam ediyor.
-O yüzden düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı yapacak olanlar bu alım fırsatını değerlendirmeli.