İslam Memiş gram altın için bombayı patlattı! "Gram altın soranlara diyorum ki..."

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz artırımına devam edeceğini açıklaması üzerine gram altın, gümüş gibi emtialarda yaşanan dalgalanmaya dikkat çekti. Memiş "Önünde sonunda Fed etkisi bitecek" diyerek gram altını soranlara ne yanıt verdiğini detaylarıyla anlattı.

İsabetli tahminleriyle tam 12'den vuran İslam Memiş: "Gram altın soranlara diyorum ki..." - Resim: 1

İslam Memiş, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in Youtube kanalında Mart ayında piyasaları nelerin beklediğini anlattı.

İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

"Fed'in kararlarına odaklanan bir piyasa vardı son 3 haftada. Enflasyonla mücadelenin çok kolay olmadığı anlaşıldı. 2024 yılına kadar da enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceği beklentisindeyim. Türkiye'de de depremden sonra yüzde 50'den altındaki enflasyon rakamlarının olmayacağını tahmin ediyorum. Mart ayında sonlandırabildi Fed faiz artışlarını ama enflasyonda beklentiler karşılanmayınca muhtemelen Haziran'a kadar biraz daha cılız da olsa bence iki kez daha faiz artırımına devam eder. Açıklamalarda ise şahin olarak devam ediyor. Yılın bitmesine 10 ay var. Yine farklı gelişmeler yaşanabilir. Fed bunun ardına sığınıp farklı gelişmelere neden olabilir. Fed etkisi mart olmaz haziran olur mutlaka bitecektir. Bu da dolar karşısındaki yatırım araçlarının yeniden şekillenmesine yol açacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Euro bölgesi dolara göre biraz daha avantajlı. Bu bölgeyi önemsiyorum. Yatırımcılara euro dolar paritesinin 1.15'e kadar toparlanmasını beklediğimi söylüyorum. Sanayinin durduğu turizm sektörünün durduğu ortamda çok konuşulduğu kadar da Avrupa tarafından olumsuz bir süreç görmedik bu da euro için avantaj olmaya devam ediyor. Asya'da ise pozitif seyrin biraz daha devam ettiğini görüyoruz. Ancak petrol tarafındaki gelişmeleri de önemsiyoruz. Petrol fiyatlarında bir baskılanma var ama geçici mi kalıcı mı soru işaretleri de var kafamızda. Piyasanın yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Diken üstünde duran tatsız tuzsuz bir piyasa var karşımızda. Piyasa bir haber bekliyor."

"Deprem felaketinden sonra 2020 yılında 8600 dolara kadar Milli Gelirin gerilediğini görüyoruz. Açlık ve yoksulluk sınırına baktığımızda makas aralığının açıldığını görüyoruz. Enflasyonun bunda çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Kur etkisi de var. Gelir tarafından açlık ve yoksulluk sınırında ciddi bir makas aralığı oluştu. Seçim sürecindeyiz. Seçim tarihinde bir değişiklik olmayacağı yönünde beklenti var. Deprem, seçim ve EYT maliyetini üst üste koyduğumuz zaman ne çok karamsar olacağız ne de çok iyimser olacağız. Bunların bir maliyeti var. Depremin de ekonomiye ciddi bir etkisi var. Tarıma sanayiye diğer alanlarda da ciddi bir etkisi olduğunu hep beraber gözlemliyoruz ama beraberinde avantajları da var. Yeni şehir alanı kurulması, sanayi ve tarım alanında yeniden dağılacak olması da umut verici. Öldük bittik diye karamsar olmaktan sonra yer altı zenginliklerinin Türkiye'yi ihraç eden ülkeler statüsüne geçmesi, Rusya'nın doğal gazı Türkiye üzerinden pazarlayacak olması gibi avantajlar da var. Çok zorlu bir yıl geçireceğiz tabii ki ama bütün dünya aynı kaderi yaşayacak."

"Bu hafta ons altında 1850 dolara kadar bir toparlanma bekliyorum. Sert bir gerileme vardı. 1900'ün üzerindeyken Fed sahneye çıktı ve 1807 dolar seviyesine kadar geriledi. 1836 dolar seviyesinde şu an ve 1850 dolar seviyesinin bu hafta test edilmesini öngörüyorum. Peşinden 1865 dolar seviyesi var. 1850 dolardan tekrar bir gerileme olabilir. Ben 1790 ile 1850 dolar aralığının ons altında mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için. 1790 doların altında bir değer benim ajandamda yok.

Haziran ayından sonra 2 bin dolar seviyesi kırıldıktan sonra yükselişin 2 bin 450 dolara kadar devam edeceği öngörüm var. 2022 yılında ciddi anlamda değer kaybetmişti. 2023'te Haziran sonlarında altın fiyatlarında 2 bin dolar seviyesinin üzerini konuşmayı bekliyorum."

"Gram altın ons altına göre daha büyük bir avantaj sunuyor çünkü içeride dolar TL kuru baskılanıyor. Baskılandığı için de gram altın daha alınabilir seviyelerde gezinmeye devam ediyor. Özellikle şu anda 1110 lira civarında ekranda. Bankalarda ve Kapalıçarşı'da ise 1135 lira seviyesinde olan bir gram altın var. Son 2 haftadır soranlar gram altının ucuz olmadığını bedava olduğunu söylüyorum. Bu iddiamı da yıllık getiriye dayandırıyorum. Çünkü dolar tarafındaki baskılanmanın çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Hazirandan sonra 24-25 lira bandına kadar bir yükseliş olabilir. Serbest piyasada 19 lira seviyesinin üzerinde bir kur olduğunu da anımsatmak isterim. Bir bankanın altın fiyatlarıyla ilgili fiyatını gördüm. Gram altın TL fiyatını 1154 lira seviyesinde gösteriyor. Bankadan alırken makas aralığını mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kapalıçarşı'da ise 1135 lira. Bankaların yüksekten 1154 liradan sattığını da gözardı etmemeli. Gram altın orta ve uzun vade için ucuz kalmaya devam ediyor. 1450 lira beklentimiz vardı, bunun üstüne çıktık 1550 lira rakamını bu yıl beklemeye devam ediyoruz."

"Gümüşün ons fiyatı 21 doların üzerinde, bir yükseliş var. Bu hafta 21.50 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Yıllık bazda ise yine 40 dolar beklentimiz devam ediyor. Baskılanma da devam ediyor. 21.50 kırıldıktan sonra hızlıca 23 dolar seviyesini görebiliriz.

Haberglobal'e göre; Gram tarafında ise ekranlarda biraz daha düşük rakamlar var. 12.78 ekranda, serbest piyasada 13 lira seviyesinde. Bankalarda 14 lira. Gümüş fiyatlarının düştüğünü sanmıyorum, en azından alıcısına düşmüyor. Gümüş almak isteyen yatırımcısı iyi bir fırsat yakalamış oldu. Elime nakit geçerse yine gümüşü değerlendirmeye devam edeceğimi söyleyebilirim."