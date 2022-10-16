Petrol fiyatlarında büyük düşüş olacak mı? Benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum! Akaryakıtta indirim

Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte mart ayı itibarıyla emtia piyasasında sert yükselişler görülmüştü. Rusya’nın dünya petrol ihracatında önemli paya sahip olması, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının etkisiyle birlikte brent petrol 139 dolar seviyesini görmüştü.

RESESYON ENDİŞESİ PİYASAYI BASKILADI

Ancak Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin hafiflemesi ve mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına başlaması petrol, altın gibi emtiaların düşüşe geçmesine yol açtı. Özellikle yükselen enflasyon karşı merkez bankalarının faiz artırımına gitmesiyle birlikte küresel çapta ekonomilerde resesyon görülebileceğine yönelik endişelerin körüklenmesi petrol fiyatlarını düşüren en önemli etken oldu. Eylül ayının sonlarına doğru 82 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol 9 ayın dibini görmüştü.

OPEC+’IN ÜRETİM KESİNTİSİ KARARIYLA PETROL FİYATLARI YÜKSELMİŞTİ

Dünyanın en büyük petrol ihraç eden ülkelerinin yer aldığı OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine yol açmıştı. OPEC+’ın 2 yılın en büyük üretim kesintisi kararını almasıyla birlikte brent petrol geçtiğimiz hafta 98 doları aşarken, ham petrol ise 93 doların üzerine çıkmıştı. Brent petrol haftalık bazda ise yüzde 11’den fazla değer kazanmıştı.

BU HAFTA İSE PETROLDE RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Hafta başından bu yana ise petrol fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Özellikle küresel çapta artan enflasyon ve merkez bankalarının faiz artırımlarını sürdürmesiyle birlikte ekonomilerin resesyona girebileceğine yönelik endişelerin petrol talebini düşüreceği beklentisi fiyatın gerilemesine neden oluyor.

Haftaya 98.75 dolardan başlayan brent petrol perşembe günü 91.08 dolara kadar geriledi. Perşembe günü ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayında yapılacak olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artıracağı piyasalarda fiyatlanmaya başladı.

PETROL FİYATLARINDA SERT KAYIP!

Milliyet'te göre: Fed’in sert faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik beklentilerin etkisiyle birlikte dolar endeksi yükselirken, petrol ve altın gibi değerli emtialarda düşüş hız kazandı. Böylelikle brent petrol cuma gününü yüzde 3.1 oranında düşüşle 91.63 dolardan tamamladı. Brent petrolde haftalık bazda değer kaybı yüzde 7.2’yi aştı.

ABD Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı haftaya 93.48 dolardan başladıktan sonra cuma günü sert düşerek 85.20 doları gördü. Ham petrolde günlük bazda değer kaybı yüzde 4’ü aştı.

Haftalık bazda ise ham petrolde değer kaybı yüzde 8.4’in üzerine çıktı.

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BRENT PETROLDE BEKLENMEDİK HAREKETLİLİK!

AA'nın haberine göre; Fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış yaşanması nedeni ile dalgalı bir seyir izlemektedir.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha da ucuz hale getirerek fiyatları destekleme eğilimde. Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.

MOTORİNE GECE YARISI BİR ZAM DAHA GELDİ!

Geçtiğimiz gün sektör kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 zam geleceği belirtilmişti.

16 EKİM 2022 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL’den işlem görmektedir.

İstanbul Anadolu Yakası motorin, mazot grubu litre fiyatı 27,43 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı 27,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

16 EKİM 2022 Ankara BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

16 EKİM 2022 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL’den satılmaktadır.

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