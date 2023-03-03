İslam Memiş bombayı patlattı! Döviz, altın, gümüş, borsa eskide kaldı...

Son zamanlarda tahminleriyle sık sık gündeme gelen uzman isim İslam Memiş kendisinden bahsettirmeye devam ediyor. Yaptığı tahminler ile yatırımcı vatandaşların dikkatini çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıya seslendi. Altın, döviz, borsa ve gümüş yatırımcılarına uyarılarda bulunurken yeni bir yatırımdan söz etti.

2023 yılının gelmesiyle birlikte oldukça dikkat çeken yatırım araçları için uzman isimlerden açıklama gelmeye devam ediliyor. Sürekli olarak değişen fiyat tarifesi üzerine uzman isimlerden gelen açıklamalar yatırımcıları büyük oranda etkiliyor.

Yatırımcıların göz bebeği olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konuya dair yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada altın, gümüş, döviz ve borsa yatırımcılarına seslenerek tavsiyeyeler verdi. Karar'a göre; Birbirinden dikkat çeken ifadeler kullanan İslam Memiş yeni yatırım adresini yatırımcı vatandaşlara tarif etti. TV 100.com'da yer alan köşe yazısında bahsettiği konu kısa sürede dikkat çekti. İsabetli tahminleriyle birlikte dikkat çeken uzman isim yeni yatırımı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Köşe yazısında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıklamalarda bulundu. Son günlerde düşüş gösteren faiz üzerine enflasyon ve deprem arsa taleplerinde yükseliş meydana geldi. Yapılan talep sonucunda ise konut yatırımını solladı geçti. Değerlendirmelerini paylaşan İslam Memiş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uzman isim İslam Memiş deprem öncesinde takip altına aldığı arsa fiyatlarında artış olduğunun altını çizdi. Bu durumu yorumlayan uzman isim "talep arttı, arsa fiyatları uçtu" yazısıyla sosyal medyanın ilgisini kendisine çekebildi.

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İSLAM MEMİŞ'İN YENİ YATIRIM ADRESİ

Kendisine sorulan soruları cevaplayan uzman isim "Dövizim, altınım, gümüşüm ve borsada hissem var satıp almalı mıyım" sorusunun kendisinde iki yıl boyunca "evet" olduğunu vurguladı. Yapılan yeni yatırım ile birlikte sadece ülkemizin değil tüm dünyanın kazanabileceğine vurgu yapıldı.

Son zamanlarda gündemde yer alan kuraklık ve kıtlık ekonomisi, tarım arazilerine; Yüksek konut fiyatları ve ev alma sorunu, imarlı arsalar; küçük miktarlı yatırımların değerlenmesi uzun vade içerisinde imar beklenmesi kapsamında tarlalara olan talebi artıracağını belirtti.