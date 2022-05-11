‘İslam Medeniyetinin Sanata Yansıması’ sergisi açıldı. Çok sayıda üst düzey davetlinin katıldığı serginin açılışında Prof.Dr. Bayram Altan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yrd. Prof.Dr. Haluk Alkan, Prof. Dr. Nil Sarı, KASSAK Komisyonu Başkanı Salih Kurt, Atölye Başkanı Jale Yavuz’un açılış kurdelesini kesmesiyle sergi açılışı yapıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Nil Sarı: "İslam medeniyetinin sanatla bağdaşmasının en güzel örneklerinden biridir, Tezhip ve Minyatür sanatının İslam medeniyetinin sanata yansıması.” diyerek serginin Türkiye'de ve dünyada da bir ilk olduğunu vurguladı.

KASSAK Komisyonu Başkanı Salih Kurt ve Prof. Dr. Bayram Altan ile samimi bir ortamda gerçekleştirdiği KASSAK Komisyonu konulu sohbeti Prof. Dr. Bayram Altan “Sırf Komisyonu karıştırmak için içimize sızanları Allah’a (cc)havale ediyorum. Dosyayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırdığınız kulağıma geldi. İnşallah hayırlısıyla bir sonuç elde edilir.” dedi. Prof. Dr. Bayram Altan“Davetime icap ederek beni mutlu ettiniz. Manevi kızım Yasemin Kurt’u görmekten çok mutlu oldum.” dedi.

Sergide Hemşehrisi Nimet Değirmencioğlu ile karşılaşan Kurt, Nimet Değirmencioğlu ile kısa bir sohbet gerçekleştirerek günün anısına basına görüntü verdi.