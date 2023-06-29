İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplanma kararı!
İsveç'in izin verdiği eylemde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı, gelecek hafta Suudi Arabistan'da toplantı yapma kararı alındığını açıkladı.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak.
AA'nın haberine göre, İİT'den yapılan açıklamada, dönem başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine İİT Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi'nin gelecek hafta Cidde kentindeki genel merkezinde toplanacağı belirtildi.
Ortak tavır belirlenecek
Toplantıda, İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yansımalarına ilişkin adımların ele alınacağı aktarılan açıklamada, "Toplantı, bu alçakça eylemlere karşı alınacak tedbirleri görüşmek ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrı ortaya koyma amacı taşıyor" ifadeleri kullanıldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında yüce Kur'an-ı yakarak büyük bir hadsizliğe imza atmıştı.
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