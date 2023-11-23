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Dünya İslam düşmanlığı ateistlikten değil siyonistlikten geliyor! Hollanda'nın yeni başbakanı İsrail'in köpeği çıktı!
Dünya

İslam düşmanlığı ateistlikten değil siyonistlikten geliyor! Hollanda'nın yeni başbakanı İsrail'in köpeği çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 09:29:00 -
İslam düşmanlığı ateistlikten değil siyonistlikten geliyor! Hollanda'nın yeni başbakanı İsrail'in köpeği çıktı!

Hollanda genel seçimlerini kazanan aşırı sağcı, milliyetçi popülist parti PVV'nin lideri Geert Wilders, İsrail'i sık sık ziyaret ettiği kökten siyonist olduğu ortaya çıktı.

Hollanda genel seçimlerini kazanan aşırı sağcı, milliyetçi popülist parti PVV'nin lideri Geert Wilders, İsrail'i sık sık ziyaret ettiği kökten siyonist olduğu ortaya çıktı.

Geert Wilders, 1981 yılında, 17 yaşındayken 6 ay Batı Şeria'daki bir Moshav'da kaldı. Siyonizm eğitimi aldı. Filistinlilerin topraklarının çalınmasına yardım etti.

Türkiye'ye karşı düşmanlığının asıl nedeni ise Türkiye'nin İsrail'e karşı sık sık sesini yükselterek haksızlıkları dile getirmesidir.

Wilders, Siyonist geçmişi nedeniyle, Türkiye'yi, Avrupa'da zayıflatmak adına İsrail ile işbirliği yapmaktadır.

Moşhav: İsrail'de kırsal bölgelerde kurulmuş olan Yahudi yerleşimci kooperatif tarım köyüdür
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Kaynak: RUSEN || Press

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