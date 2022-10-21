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Dünya İslâm düşmanları Fransa’da camiyi hedef aldı!
Dünya

İslâm düşmanları Fransa’da camiyi hedef aldı!

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki Pessac Cami'sinin duvarına Müslüman karşıtı yazılar yazıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 18:45:00 -
İslâm düşmanları Fransa’da camiyi hedef aldı!

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğunun (CCIE) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pessac kentindeki Müslüman cemaat, sabah saatlerinde caminin duvarlarına “İslamofobik” ifadeler yazıldığını fark etti.

CCIE'nin paylaştığı görüntülerde, caminin duvarına siyah sprey boyalarla "Lola için adalet", "Devlet var", "İntikam" ve "Milliyetçi gençlik" gibi ifadeler yazıldığı görülüyor.

Fransız basınındaki haberlerde, caminin duvarına yazılan bazı ifadelerde, Paris'te 14 Ekim'de Cezayir asıllı bir kadın tarafından öldürüldüğü belirtilen "Lola" adlı kız çocuğunun ölümüne atıfta bulunulduğu aktarıldı.

Cami yöneticisi Adou Rahmane Ridouane, saldırıyı kınadı.

Ridouane, bu tür saldırıların bütün Müslümanları hedef haline getirdiğini söyledi.

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