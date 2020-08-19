İslam düşmanı zalim Çin, Türk camisini tuvalete çevirdi!

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Uygur Türkü kadınları Çinli erkeklerle zorla evlendiren, evlenmeyen kadınları ise zorla ilaç vererek kısırlaştıran, Uygur Türkü çocukları ailelerinden koparıp yetimhanelerde toplayarak ateistleştiren, Uygur Türklerinin büyük bir kısmını Çin şirketlerinde ücretsiz çalıştırarak emeklerini sömüren ve daha saymakla bitmeyen zulümleri uygulayan Çin'in baskı, asimilasyon ve zulüm politikaları son hızla devam ediyor.

İslam'a ait ne varsa yok eden Çin, camileri ortadan kaldırmak için ya yıkıyor, ya bar veya restorana çeviriyor, ya da çeşitli işlerde kullanıyor. Son olarak Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetinde çekilen bir görüntü şoke etti.

Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğrafta, Çin'in Doğu Türkistan'ın tarihi Pazar Camii'nin tuvalete çevirdi. Fotoğrafta, tuvaletler için kullanılan levhaların olduğu görülüyor.

İşte Kaşgar'daki Pazar Camii'nin içler acısı o hali: