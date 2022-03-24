İslam düşmanı Conor McGregor, gözaltına alındı!

UFC'nin en ünlü ve en çok kazanan dövüşçüsü Conor McGregor, tehlikeli şekilde araba kullandığı için İrlanda'da gözaltına alındı. Yıldız ismin 200 bin dolarlık lüks arabasına da el konulduğu açıklandı.

UFC'nin en ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, kendi ülkesi İrlanda'nın başkenti Dublinde gözaltına alındı.

İrlanda basınının haberine göre; gözaltının nedeni, UFC yıldızının şehir sokaklarında tehlikeli araba kullanması olarak gösterildi.

McGregor'un 200 bin dolar değerindeki Bentley Continental GT model arabasına da geçici süreyle el konulduğu ifade edildi.

Conor McGregor'ın menajeri, olayla ilgili, "McGregor, spor salonuna giderken trafik ihlalleri nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan uyuşturucu ve alkol testleri temiz çıktı." açıklamasını yaptı.

McGregor'ın kefaletle serbest bırakılması bekleniyor. Ünlü dövüşçünün suçlu bulunması halinde 5 bin euro para cezası ya da altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

AHLAKSIZ SPORCUYA GÖZALTI

Profesyonel kariyerine son verdiğini duyuran İrlandalı karma dövüş (MMA) sporcusu Conor McGregor, UFC hafif sıklet maçında yenildiği Khabib Nurmagomedov hakkında skandal bir tweet atmış ve müslüman eşine hakaretler yağdırmıştı