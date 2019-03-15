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İslam dünyası Yeni Zelanda'daki katliam için buluşsun!

49 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda’da yaşanan hristiyan terörüne tüm dünyadan tepkiler gelirken bu hain saldırının İslam dünyasını kan ve gözyaşına boğan haçlı kuşatmasına karşı bir uyanışın vesilesi olması bekleniyor.

15 Mart 2019 Cuma 14:56
İslam dünyası Yeni Zelanda'daki katliam için buluşsun!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Tüm dünya bu sabah Yeni Zelanda'dan gelen korkunç haberle salsıldı. Radikal hristiyan teröristler ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Teröristler vahşi saldırıyı sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Cuma namazı vaktinde düzenlenen korkunç saldırıda en az 49 Müslüman şehit oldu. Saldırıya ilişkin 3'ü erkek biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

En güçlü tepki Türkiye'den

Vahşi saldırıya bütün dünyadan tepkiler yükselirken en güçlü tepki yine İslam dünyasının lideri konumundaki Türkiye’den yükseldi. Yükselen İslam karşıtlığının korkunç boyutlara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin "İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Şayet derhal önlem alınmazsa, felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır'' açıklamasında bulundu.

İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı

Yeni Zelanda'daki katliam İslam ve terörizmi yan yana getirmeye çalışan batı kamuoyuna terörün dininin olmadığını bir kez daha gösterdi. Dünyada gerçekleştirilen terör saldırılarında ölenler hristiyan olunca özellikle batılı ülkeler ayağa kalkarken ve Müslümanları terörist olmakla itham ederken, saldırıyı düzeleyen hristiyan, hayatını kaybedenler Müslüman olunca sadece kınamakla yetiniyor.

İslam ülkeleri Yeni Zelanda’daki katliam için toplansın

2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris’te Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV'i tasvir ettiğini iddia ettikleri küstah karikatürleri yayınlayan Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından onlarca ülkenin devlet başkanları başken Paris’te gerçekleştirilen yürüyüşe katılmıştı.

12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıya tepki olarak Fransa’da düzenlenen törene dönemin Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da katılmış ve diğer devlet başkanlarıyla yan yana yürümüştü.

İslam’a hakaret eden bir dergiye düzenlenen saldırıyı kınamak amacıyla içlerinde İslam ülkelerinin de bulunduğu onlarca ülke devlet başkanının Paris'e toplanması akıllara aynı organizasyonun Yeni Zelanda’daki katliam için de yapılması gerektiğini getirdi.

Türkiye’nin öncü rolü

Türkiye, Azerbaycan, Katar, İran, Irak ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği İslam ülkelerinin yanı sıra çok sayıda yabancı ülkenin devlet başkanlarının Yeni Zelanda’daki hain terör saldırısını kınamak amacıyla biraraya gelmesinin yükselen İslamofobiye ve haçlı kuşatmasına ağır bir darbe indireceği yorumları yapılıyor.

İslam dünyasının lideri konumunda olan Türkiye Müslümanları ilgilendiren birçok konuda öncü rolü üstlenmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acil çağrısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstanbul’da Kudüs için toplanmış ve skandal karara karşı büyük bir tepki ortaya konulmuştu.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:56
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