Dünya

"İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri" sahiplerini buldu

Giriş Tarihi:
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri" sahiplerini buldu

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün, "İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri" 9'uncu kez dağıtıldı.

Ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi anısına Sofya'nın Lyümier Salonunda düzenlenen geleneksel ödül töreni, Bulgaristan milli marşı ve Avrupa Birliği marşının okunmasıyla başladı.

Törene, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, milletvekilleri ve ülkedeki farklı dinlerin liderleri katıldı.

 

 

Ödül plaketleri, Yüksek İslam Şurası tarafından 5 dalda ödüle layık görülenlere takdim edildi.

Başmüftülüğün eski personellerinden Halil Hocov, dini ve eğitim faaliyetlerinin kurumsal gelişimine ve İslami değerlerin yaygınlaştırılmasına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

Kur'an-ı Kerim öğretmeni Mümine Yunluol, çocuklar ve kadınlar arasında dini ve eğitim faaliyetlerine, iş insanı Şaban Haculiev, camilerin yenilenmesine ve helal ürün dağıtımına yaptığı katkılardan dolayı ödül aldı.

 

 

İmam Reyhan Sali, Müslüman toplumunun sosyal, dini ve eğitim faaliyetlerinin gelişimine ve Müslüman kimliğinin korunmasına yaptığı katkılarından dolayı ödüllendirdi.

 

Törende, Vidin Belediye Başkanı Tsvetan Tsenkov'a, Vidin şehrindeki İslami kültürel mirasının korunmasına, geliştirilmesine ve kültürel çeşitlilik değerleriyle kurumsal ve sosyal ilişkilerin yaygınlaştırılmasına yaptığı katkılardan dolayı onur ödülü takdim edildi.

 

Ödül töreni, tasavvuf müziği dinletisi ile sona erdi.

Bu yıl 9. kez sahiplerini bulan "İslam Dininin Geliştirilmesine Katkı Ödülleri", 8 Aralık 1910 tarihinde seçilen Bulgaristan'ın ilk başmüftüsü "Hocazade Mehmed Muhyiddin Efendi" adına topluma örnek olan ve Bulgaristan'da İslam inancıyla Müslüman toplumunun gelişimine katkıda bulunan kişilere veriliyor.

