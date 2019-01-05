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İslâm büyüklerinin hayat tarzlarına yansıyan hassasiyetleri

Bir kitabı taşımak için bile hayvan sahibinden rıza alan İslâm büyüklerimizin hayat tarzlarına yansıyan hassasiyetleri...

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:03
İslâm büyüklerinin hayat tarzlarına yansıyan hassasiyetleri

Ebû d-Derdâ (radıyallâhu anh) ölürken devesine, “Ey deve! Kıyamette benden davacı olma. Zira ben sana gücünden fazla yük vurmadım” demiştir. Cabir b. Zeyd, bir bahçenin kenarında yürüyordu. Üzerine köpeklerin geldiğini görünce, bahçeden bir kamış söktü ve onunla köpekleri kovaladı. Evine döndüğünde ailesine, “Bu kamışı saklayın; çünkü ben onu başka bir bahçeden aldım” dedi. Ona, “Bir kamıştan ne çıkar ki?” dediler. O ise buna karşı, “Bu bahçeye her giren oradan bir kamış koparacak olsa bahçede kamış kalmaz” diye cevap verdi. Sabah olunca da kamışı götürüp bahçe sahibine verdi. Birisi İbn Mübarek’e, “Şu kitabımı beraberinde götürsen” deyince, “Ben kiraladığım hayvana bineceğim, sahibine sorayım da ona göre”  diye karşılık verdi. Çünkü pazarlık yapıldığında kitap konusu yoktu. Bu öyle bir denge ki, bir kitap için bile hayvan sahibinin rızası alınıyor. “Bir kitaptan ne çıkar, ver götüreyim” denmiyor!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:03
  1. Ebû d-Derdâ (radıyallâhu anh)
  2. İbn Mübarek
  3. Cabir b. Zeyd

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