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İSLAM İslam alimlerinden 'aşılanma' çağrısı! 'Vebali büyük'
İSLAM

İslam alimlerinden 'aşılanma' çağrısı! 'Vebali büyük'

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ve aşılanma verilerini paylaştığı tabloda, aşılanmadaki düşük oran sebebi ile Türkiye'nin en riskli illeri arasında yer alan Şanlıurfa'daki İslam alimleri, vatandaşlara, aşılanma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 22:58:00 - 2021-08-26 01:42:12
İslam alimlerinden 'aşılanma' çağrısı! 'Vebali büyük'

Şanlıurfa Valiliği koordinesindeki; sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalarına, bir destek de Şanlıurfa’da yaşayan İslam âlimlerinden geldi.

'Aşılanmak vacip hükmünde!'

Koronavirüs salgınında Türkiye’nin en yüksek riskli illeri arasında olan Şanlıurfa'nın, farklı Kur’an kursları ve eğitim merkezlerinde görev yapan, hayatlarını İslami ilimlere vakfetmiş İslam alimleri, halka aşı olma çağrısında bulundu. İslam alimleri, koronavirüs salgınını önlemeye yönelik dünya çapında kabul gören en önemli tedbirin aşı olduğunu hatırlatarak, bu tedbire uymanın tüm Müslümanlar için 'vacip' hükmünde olduğunu söyledi.

'Aşı olmayanlar, büyük vebal altına giriyor'

Salgın hastalıklarla mücadele hususunu Kur’an hükümleri ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hadisleriyle değerlendiren İslam alimlerinden İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, aşı olmayanların başkalarının hayatını da riske atması nedeniyle 'büyük vebal' altına girdiklerini ifade ettiler.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı aşılanma ve koronavirüs tablosunda, Şanlıurfa, yüzde 53,8'lik aşılanma oranı ile Türkiye haritasında kırmızı kategoride bulunan tek il

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Yorumlar

Ankara

Dikkat; Alim ama tıp alimi değil.
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kaçak elektrik kullanmak vebal mi?

size yemin ederim ki adam su kutusuna ısıtıcı atmış "7x24 sıcak su var hocam,rahat ol" dedi abdest aldık namaza gittik beraber.
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