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Tarım İslahiye'de 'kırmızı altın' hasadı yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı
Tarım

İslahiye'de 'kırmızı altın' hasadı yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı

Yeniakit Publisher
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İslahiye'de 'kırmızı altın' hasadı yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli başladı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, 15 gün gecikmeli başlayan biber hasadında yüzde 20 rekolte kaybı beklediklerini, net fiyatın olmadığını söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan ve 'İslahiye biberi' adıyla tescilli kırmızı biberin hasadı, mevsimsel yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli olarak başladı.

İlçenin Güllühöyük, Çubuk, Elbistanhöyüğü, Akınyolu, Şahmaran, Karakaya, Örtülü, Yesemek, Yelliburun, Ortaklı ve Yeşilova mahalleleri ağırlıklı olmak üzere 22 bin dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı beklenirken, 15 gün gecikmeli başlayan hasatta 44 bin ton rekolte hedefleniyor.

Net fiyat belirlenmedi, çiftçinin beklentisi yaş biberde kilo başına 45-50 TL

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, 8 bin tarım işçisinin hasat zamanı ilçeye geldiğini, biberin fiyatını belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Erdoğan, İslahiye bölgesinde geçen yıla oranla ekim alanının azaldığını da ifade etti.

"İslahiye'nin önemli bir geçim kaynağı olan kırmızı biberde hasadımız başladı" diyen Erdoğan, tescilli ürün için "aroması, rengi, kalitesiyle öne çıkmaktadır" dedi.

Fiyat konusunda Erdoğan şunları söyledi: "Hasadını yaptığımız biberimizde net fiyat yok. Çiftçimizin beklentisi yaş biberin kilosunun 45 ile 50 TL olmasıdır."

Hasat edilen kırmızı biber, ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getiriliyor; iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

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