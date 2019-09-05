İŞKUR kamu personel alımı 2019 | İŞKUR kamu kurumları personel alım başvuruları
Son dakika gelişmesi: İŞKUR kamu personeli alımlarına başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası bir çok belediye bünyesi altındaki kurumlara İŞKUR aracılığıyla binlerce personel alımı yapıyor. Kurum dışı kamu işçi alımı KPSS şartı olmaksızın yapılmakta. İŞKUR kamu alımları için başvuruda bulunacakların ilköğretim mezunu, önlisans ve lisans mezunu olma şartı aranmakta. Kamu kurumları kamu personeli alımı başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım başvuruları ne zaman ve İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? Kamu kurumları alımları İŞKUR iş ilanları başvuru formu nasıl doldurulur, başvurular nasıl yapılır? İŞKUR kamu kurumları işçi alımı, İŞKUR kamu kurumları personel alımı duyurusuna ilişkin detaylar…05 Eylül 2019 Perşembe 17:41
31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası bir çok belediye bünyesi altındaki kurumlara İŞKUR aracılığıyla binlerce personel alımı yapıyor. Kurum dışı kamu işçi alımı KPSS şartı olmaksızın yapılmakta. İŞKUR kamu alımları için başvuruda bulunacakların ilköğretim mezunu, önlisans ve lisans mezunu olma şartı aranmakta. Kamu kurumları kamu personeli alımı başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım başvuruları ne zaman ve İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? Kamu kurumları alımları İŞKUR iş ilanları başvuru formu nasıl doldurulur, başvurular nasıl yapılır? İŞKUR kamu kurumları işçi alımı, İŞKUR kamu kurumları personel alımı duyurusuna ilişkin detaylar…
İŞKUR kamu kurum personel alımı dışında özel sektörün yaptığı Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Garson (Servis Elemanı), Güvenlik Görevlisi, Büro İşçisi, Büro Memuru, Beden İşçisi (İnşaat), Danışma Memuru alım ilanı da yayınlıyor. İŞKUR kamu kurumu kurum dışı personel alımının yapıldığı kurumlar şöyle:
İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazısı 30.09.2019
Aydın Nysa Kazı Başk. Pers. Alımı 20.09.2019
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Kon. İmar Plan Tur. A.Ş. engelli ilanı 13.09.2019
Aydın Nysa Kazısı Başkanlığı Pers. Alımı 20.09.2019
Malatya PÜRAŞ İmar İnş. Gıda Tur. Ziraat San.Ltd. Şti. 10.09.2019
Erzincan Er İdare Tur.İnş. Gıda Temz. Hiz. San. Tic. A.Ş. 06.09.2019
Kastamonu İnebolu SYDV 09.09.2019
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 09.09.2019
Aydın Müze Müdürlüğü Küçüktepe Höyük Kazısı Pers. Alımı 30.09.2019
İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. Pers. Alımı 27.09.2019
Burdur Çeltikçi Bel. Pet. Akar.Tem. Hiz. San. Ltd.Şti. 06.09.2019
Ordu Ünye SYDV Pers. Alımı 09.09.2019
Muğla Bozukkale Sualtı Kazısı Başkanlığı Pers. Alımı 30.09.2019
Aydın Dibel Pers. Hiz. Tur. İnş. Tic. A.Ş. 07.09.2019
İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağlık Tur. Eğt. Hiz. Tic. A.Ş. 27.09.2019
Konya Altınekin SYDV Pers. Alımı 09.09.2019
Kütahya Belde El Sanat. Turz. İnş. Tic. A.Ş. 06.09.2019
Aydın Çipaş Çine Gıda Mad. Ve Yem. Paz. Tic. A.Ş. 06.09.2019
Kırklareli SYDV Pers. Alımı 09.09.2019
Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. Personel Alımı 05.09.2019
Konya Emirgazi Pers. Ltd. Şti. 09.09.2019
Aydın Priene Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 05.09.2019
İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 10.09.2019
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Avukat Alımı 15.09.2019
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı Alımı 15.09.2019
İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. Tic. A.Ş. 06.09.2019
İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 06.09.2019
İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 05.09.2019
Hatay Samandağ Beld. Pers. A.Ş. 15.09.2019
Adana Ceyhan Beld. Pers. A.Ş. 07.09.2019
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 10.09.2019
Nevşehir Nar Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019
Amasya Üni. İkt. Ve Sos. Tss. İşl. Müdür. 06.09.2019
Bursa Burulaş Ulaş. Toplu Taşıma İşl. Tur. San. 08.09.2019
Adana Kozan İmar Tic. San. Pers. Ltd. Şti. 05.09.2019
Eskişehir Odunpazarı İnş. Sağ. Tur. Ve Tant. Hizm. Tic. A.Ş. 09.09.2019
Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. A.Ş. 05.09.2019
Isparta Yenişarbademli Turz. Or.Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 06.09.2019
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 12.09.2019
Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Pers. Alımı 26.09.2019
Çanakkale Bayramiç Beld. Pers Ltd. Şti. 10.09.2019
Gümüşhane Torul Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.09.2019
Ankara Çankaya Belpet Ltd.Şti. 09.09.2019
Antalya Konyaaltı Tem. İnş. Org. Tic. Ve San. A.Ş. 06.09.2019
İzmir İzelman Gen. Hiz.Oto..Tic. A.Ş. 07.09.2019
İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 11.09.2019
Konya Karapınar Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 06.09.2019
Muğla Beçin Kalesi Kazı Başk. Pers. Alımı 31.10.2019
Kırklareli İğneada Beld. Per. Hiz. Ltd. Şti. 06.09.2019
Burdur Yusufçam İnş. Tarım Hayv. Petr. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 09.09.2019
Erzurum Uzundere Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.09.2019
Burdur Ağlasun SYDV Pers. Alımı 12.09.2019
Afyonkarahisar Sülümenli Taş. Petr. Ürünleri Pers. Alımı 08.09.2019
Edirne İpsala Şehir Hiz. San. Ltd. Şti. 13.09.2019
Kırşehir Gıda Tem. Sos. Tic. Ltd. Şti. 06.09.2019
Tokat Erbaa Horoz Tepesi İnş. Tic. Ltd. Şti. 05.09.2019
Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 12.09.2019
Mardin Derik Beld. Pers. A.Ş. 05.09.2019
İstanbul Mataş Tic. A.Ş. Pers. Alımı 09.09.2019
Çanakkale Çardak Beld. İnş. Tur. Petr. San. Tic. A.Ş. 09.09.2019
Konya Doğanhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 12.09.2019
Çorum İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. 06.09.2019
Çorum Kargı Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019
Şırnak Balveren Beld. Pers. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 12.09.2019
Manisa Albeltaş Tic. A.Ş. Pers. Alımı 11.09.2019
Adana Pozantı Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 06.09.2019
Afyonkarahisar İşcehisar Petr. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2019
Kırklareli Vize Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.09.2019
Kütahya Yerel Yön. K. Atık Bertaraf Tss. Ltd. Şti. 10.09.2019
Muğla Dal Bel Turz. Hiz. Tic. A.Ş. 10.09.2019
Ağrı Hamur İlçesi SYDV Pers. Alımı 13.09.2019
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. 10.09.2019
Çorum Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019
Eskişehir Mihalıççık SYDV Pers. Alımı 09.09.2019
İzmir Kiraz Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.09.2019
Kastamonu Azdavay Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019
Konya Şehir Hizm. A.Ş. 06.09.2019
Kütahya Belde El Sant. Tic. A.Ş. 09.09.2019
Niğde Orhanlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019
Sivas SYDV Pers. Alımı 06.09.2019
Rize Derepazarı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.09.2019
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