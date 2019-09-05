İŞKUR kamu personel alımı 2019 | İŞKUR kamu kurumları personel alım başvuruları

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası bir çok belediye bünyesi altındaki kurumlara İŞKUR aracılığıyla binlerce personel alımı yapıyor. Kurum dışı kamu işçi alımı KPSS şartı olmaksızın yapılmakta. İŞKUR kamu alımları için başvuruda bulunacakların ilköğretim mezunu, önlisans ve lisans mezunu olma şartı aranmakta. Kamu kurumları kamu personeli alımı başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım başvuruları ne zaman ve İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? Kamu kurumları alımları İŞKUR iş ilanları başvuru formu nasıl doldurulur, başvurular nasıl yapılır? İŞKUR kamu kurumları işçi alımı, İŞKUR kamu kurumları personel alımı duyurusuna ilişkin detaylar…

İŞKUR kamu kurum personel alımı dışında özel sektörün yaptığı Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Garson (Servis Elemanı), Güvenlik Görevlisi, Büro İşçisi, Büro Memuru, Beden İşçisi (İnşaat), Danışma Memuru alım ilanı da yayınlıyor. İŞKUR kamu kurumu kurum dışı personel alımının yapıldığı kurumlar şöyle:

İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı

Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazısı 30.09.2019

Aydın Nysa Kazı Başk. Pers. Alımı 20.09.2019

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Kon. İmar Plan Tur. A.Ş. engelli ilanı 13.09.2019

Aydın Nysa Kazısı Başkanlığı Pers. Alımı 20.09.2019

Malatya PÜRAŞ İmar İnş. Gıda Tur. Ziraat San.Ltd. Şti. 10.09.2019

Erzincan Er İdare Tur.İnş. Gıda Temz. Hiz. San. Tic. A.Ş. 06.09.2019

Kastamonu İnebolu SYDV 09.09.2019

Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı 09.09.2019

Aydın Müze Müdürlüğü Küçüktepe Höyük Kazısı Pers. Alımı 30.09.2019

İstanbul Kasdaş Tic. A.Ş. Pers. Alımı 27.09.2019

Burdur Çeltikçi Bel. Pet. Akar.Tem. Hiz. San. Ltd.Şti. 06.09.2019

Ordu Ünye SYDV Pers. Alımı 09.09.2019

Muğla Bozukkale Sualtı Kazısı Başkanlığı Pers. Alımı 30.09.2019

Aydın Dibel Pers. Hiz. Tur. İnş. Tic. A.Ş. 07.09.2019

İstanbul Kasdaş Kadıköy Sağlık Tur. Eğt. Hiz. Tic. A.Ş. 27.09.2019

Konya Altınekin SYDV Pers. Alımı 09.09.2019

Kütahya Belde El Sanat. Turz. İnş. Tic. A.Ş. 06.09.2019

Aydın Çipaş Çine Gıda Mad. Ve Yem. Paz. Tic. A.Ş. 06.09.2019

Kırklareli SYDV Pers. Alımı 09.09.2019

Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. Gıda A.Ş. Personel Alımı 05.09.2019

Konya Emirgazi Pers. Ltd. Şti. 09.09.2019

Aydın Priene Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 05.09.2019

İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 10.09.2019

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Avukat Alımı 15.09.2019

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı Alımı 15.09.2019

İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. Tic. A.Ş. 06.09.2019

İzmir Tire Beld. Pers. A.Ş. 06.09.2019

İstanbul Mataş Tic. A.Ş. 05.09.2019

Hatay Samandağ Beld. Pers. A.Ş. 15.09.2019

Adana Ceyhan Beld. Pers. A.Ş. 07.09.2019

Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 10.09.2019

Nevşehir Nar Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019

Amasya Üni. İkt. Ve Sos. Tss. İşl. Müdür. 06.09.2019

Bursa Burulaş Ulaş. Toplu Taşıma İşl. Tur. San. 08.09.2019

Adana Kozan İmar Tic. San. Pers. Ltd. Şti. 05.09.2019

Eskişehir Odunpazarı İnş. Sağ. Tur. Ve Tant. Hizm. Tic. A.Ş. 09.09.2019

Manisa Mayeb Org. İnş. Taah. A.Ş. 05.09.2019

Isparta Yenişarbademli Turz. Or.Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 06.09.2019

Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 12.09.2019

Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Pers. Alımı 26.09.2019

Çanakkale Bayramiç Beld. Pers Ltd. Şti. 10.09.2019

Gümüşhane Torul Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.09.2019

Ankara Çankaya Belpet Ltd.Şti. 09.09.2019

Antalya Konyaaltı Tem. İnş. Org. Tic. Ve San. A.Ş. 06.09.2019

İzmir İzelman Gen. Hiz.Oto..Tic. A.Ş. 07.09.2019

İzmir Menderes Beld. Pers. A.Ş. 11.09.2019

Konya Karapınar Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 06.09.2019

Muğla Beçin Kalesi Kazı Başk. Pers. Alımı 31.10.2019

Kırklareli İğneada Beld. Per. Hiz. Ltd. Şti. 06.09.2019

Burdur Yusufçam İnş. Tarım Hayv. Petr. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 09.09.2019

Erzurum Uzundere Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.09.2019

Burdur Ağlasun SYDV Pers. Alımı 12.09.2019

Afyonkarahisar Sülümenli Taş. Petr. Ürünleri Pers. Alımı 08.09.2019

Edirne İpsala Şehir Hiz. San. Ltd. Şti. 13.09.2019

Kırşehir Gıda Tem. Sos. Tic. Ltd. Şti. 06.09.2019

Tokat Erbaa Horoz Tepesi İnş. Tic. Ltd. Şti. 05.09.2019

Muğla Büyükşehir Beld. Emek Pers. Ltd. Şti. 12.09.2019

Mardin Derik Beld. Pers. A.Ş. 05.09.2019

İstanbul Mataş Tic. A.Ş. Pers. Alımı 09.09.2019

Çanakkale Çardak Beld. İnş. Tur. Petr. San. Tic. A.Ş. 09.09.2019

Konya Doğanhisar Beld. Pers. Ltd. Şti. 12.09.2019

Çorum İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. 06.09.2019

Çorum Kargı Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019

Şırnak Balveren Beld. Pers. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 12.09.2019

Manisa Albeltaş Tic. A.Ş. Pers. Alımı 11.09.2019

Adana Pozantı Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 06.09.2019

Afyonkarahisar İşcehisar Petr. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2019

Kırklareli Vize Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.09.2019

Kütahya Yerel Yön. K. Atık Bertaraf Tss. Ltd. Şti. 10.09.2019

Muğla Dal Bel Turz. Hiz. Tic. A.Ş. 10.09.2019

Ağrı Hamur İlçesi SYDV Pers. Alımı 13.09.2019

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. 10.09.2019

Çorum Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019

Eskişehir Mihalıççık SYDV Pers. Alımı 09.09.2019

İzmir Kiraz Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.09.2019

Kastamonu Azdavay Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019

Konya Şehir Hizm. A.Ş. 06.09.2019

Kütahya Belde El Sant. Tic. A.Ş. 09.09.2019

Niğde Orhanlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 06.09.2019

Sivas SYDV Pers. Alımı 06.09.2019

Rize Derepazarı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.09.2019

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