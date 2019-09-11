İskoçya Temyiz Mahkemesi: "Parlamentonun askıya alınması yasaya aykırı"

İskoçya’nın en yüksek mahkemesi olan Temyiz Mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un parlamentoyu askıya alma kararının kanunlara aykırı olduğuna karar verdi.

İskoçya’nın en yüksek mahkemesi olan Temyiz Mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un parlamentoyu 5 haftalığına askıya alma kararının yasaya aykırı olduğuna karar verdi.

İngiliz Parlamentosu, Pazartesi günü 14 Ekim’e kadar askıya alınmıştı. Muhalif milletvekilleri bu kararın, Brexit konusundaki planlarını gözden geçirmek ve Johnson’un anlaşmasız Brexit planlarını engellemek için verildiğini savunmuştu. İskoçya Ulusal Parti Milletvekili Joanna Cherry, mahkeme kararından sonra yaptığı açıklamada, "Meclisin derhal geri çağrılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson’un ofisinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Londra Yüksek Mahkemesi Cuma günü olaya tepki verenler tarafından yapılan başvuruyu reddetti ancak bu dava 17 Eylül’de İngiltere’deki en yüksek yargı organı Yüksek Mahkeme’de görüşülecek.