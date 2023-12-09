İskoçya Eski Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Dahiyane...

İskoçya Eski Başbakanı Alex Salmond, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesine atıfta bulunarak, bunun güçlü, politik ve ilham verici bir slogan olduğunu dile getirdi.

"Bu sadece bir slogan da değil, anladığım kadarıyla bu Türkiye'nin bir yaklaşımı." diyen Salmond, bu yaklaşımın, BM Güvenlik Konseyi'nin veto gücüyle işlevsiz hale gelmesini nasıl durdurabileceğine dair bir tespit olduğunu vurguladı.

Salmond, bu yaklaşımın yakın zamandaki en iyi örneğinin Gazze konusu olduğunu belirterek, bu konuda da BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin veto yetkisi nedeniyle herhangi bir karar alınamadığını hatırlattı.