İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: Masum çocuklar, dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de insan hayatına yönelik bariz umursamazlığın kesin dille kınanması gerektiğini belirterek, "(İsrail'in hava saldırısı düzenlediği) Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm." ifadesini kullandı.

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlemesine tepki gösterdi.

"Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm. İnsan hayatına yönelik bu bariz umursamazlık kesin dille kınanmalıdır." ifadelerini kullanan Yusuf, "Daha fazla çocuğun ölmesine izin vermeyin" çağrısında bulunarak, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

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HAMZA YUSUF'UN FİLİSTİNLİ EŞİNİN ANNE VE BABASI GAZZE'DE MAHSUR KALDI

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını bildirmişti.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını dile getiren Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.