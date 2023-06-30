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Gündem İSKİ tatile gidenleri uyardı! Eve gelince şok olmayın... "Bizden kaynaklanmıyor"
Gündem

İSKİ tatile gidenleri uyardı! Eve gelince şok olmayın... "Bizden kaynaklanmıyor"

Yeniakit Publisher
2023-06-30 10:55:00 -
İSKİ tatile gidenleri uyardı! Eve gelince şok olmayın... "Bizden kaynaklanmıyor"

İSKİ, 9 günlük bayram tatili nedeniyle şehir dışına çıkan İstanbullulara dikkat çeken bir uyarı yaptı.

İSKİ, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına çıkan İstanbullulara uyarıda bulundu. Uzun süre su kullanılmaması nedeniyle özellikle tesisatı eski olan evlerdeki boru ve vanalarda korozyona bağlı olarak pas birikimleri olabildiğini belirten İSKİ, bunun da suyun rengini değiştirdiğini açıkladı.

İSKİ tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi;

"Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak gerçekleşmektedir. Bu gibi uzun süreli tatillerde İstanbullular şehir dışına çıkabilmekte ve evlerinde uzun süre su kullanılmamaktadır.

Böyle durumlarda özellikle tesisatı eski olan evlerin boru, vana ve bataryalarında korozyona bağlı pas birikimleri olabilmekte bu da suyun rengini değiştirmektedir.

Suyun rengindeki bu değişim İSKİ’den kaynaklanmamakta, su bir süre açık bırakıldığında sorun kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’a 365 gün 24 saat temiz, sağlıklı ve güvenilir su sağlayan İSKİ olarak kamuoyuna saygı ile duyururuz!"

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Kaynak: Kamu Son Haber

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