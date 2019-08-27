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İSKİ su kesintisi nerede olacak? 28 Ağsutos İSKİ su kesintileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ 28 Ağustos Çarşamba günü su kesintisinin olacağını açıkladı. İSKİ su kesintisi nerelerde var? İstanbul İSKİ sular ne zaman gelecek?

27 Ağustos 2019 Salı 15:02
İSKİ su kesintisi nerede olacak? 28 Ağsutos İSKİ su kesintileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ 28 Ağustos Çarşamba günü su kesintisinin olacağını açıkladı. İSKİ su kesintisi nerelerde var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe'de büyük su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu çalışma nedeniyle Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacak.

İSKİ su kesintisi nerede olacak?

İSKİ'nin açıklaması şöyle: "Maltepe ilçesi sakinlerinin dikkatine. Gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü 10.00 ile 29 Ağustos Perşembe günü 02.00 saatleri arasında Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:02
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