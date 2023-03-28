İskenderun'da yıkılan binaların enkazı 3 bin 635 dekarlık iki alanda toplanıyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kentte enkazların kaldırılması için ekskavatör, kepçe, dozer gibi iş makinelerinin yer aldığı yaklaşık 320 araç ve çok sayıda ekip çalışıyor.

İlçe Kriz Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İskenderun'da 475 yıkık bina ile 335 acil yıkılacak binada yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kentte ekiplerce bugüne kadar 151 binanın enkazı kaldırıldı, 140 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bugüne kadar kontrollü yıkım ve enkaz çalışmalarında ortaya çıkan 9 bin 66 kamyon moloz, İskenderun'un Bekbele Mahallesi'ndeki 3 bin 525 dekarlık ve Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'ndeki 110 dekarlık alana döküldü.

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Alanlar kamerayla izleniyor

Tel örgüyle çevrilen iki alana giriş çıkış yapan kamyonların kaydı jandarma ekiplerince tutuluyor.

Kamyonların boşalttığı hafriyatın tesviyesi ise iş makineleri yardımıyla yapılıyor.

Molozların döküldüğü ve güvenlik kameralarıyla sürekli izlenen alanlarda, jandarma ekipleri 7/24 nöbet tutuyor.